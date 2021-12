“CARREGANDO À SUA TRÁS”

No nosso Facebook, escrevemos: O Jornal de Angola (JA), órgão oficial do MPLA, já apresentou a sua “jornalista” candidata ao próximo Prémio Nobel da Literatura: Yara Simão. Como diria o patrono do Jornal de Angola, João Lourenço, se “haver” necessidade façam um “compromíssio” com o general Bento Kangamba para dar uns retoques no já de si “pessoano” brilhantismo linguístico da Yara Simão.

Por considerar que os seus textos são tão merecedores do Nobel da Literatura como o de Yara Simão, Bento Kangamba enviou-nos o seguinte texto, publicado em 11 de Março de 2018, que considera um paradigma que, aliás, deveria ser lido pelos jornalistas do JA, intitulado “Intiléquetual du Cunene”:

«Camaradas, noz us pissoa du Cunene tudu cuntinua muíto sastifeito i cuntenti. Noz num tem prubulema aqui: num tem duensa du saúde, num tem mortal idade infantile, num tem dizemperego, num tem currupissão, num tem calama idades, num tem farta du iscola prós ciansa istudar. Tudu istá muíto bom, tudu istá muíto beim i noz és um pruvinsia muíto zevolvido grassas liderransa do noço guvrenador Arquitecto dus Cacimba Kundi paiLama.

Ê ssê simana agente ouviste muítus nutíssia du cu si passa im Angola, nus outro provinsia. Tudo istá bom, tudo istá muíto beim grassas à liderransa du nóço Quiridu Líder João Lurrenço. Nus outro pruvinsia us pissoa tamém cuntinua muíto cuntenti i sastifeito pruque num tenhem duensa du saúde, num tenhem mortal idade infantile, num tenhem dizemperego, num tenhem currupissão, num tenhem calama idades, num tenhem farta di iscola prós ciansa istudar.

Angola já istá quasi qui a ficar uma paiz mais rico di tudu o mundu grassas à liderrança du noço prezidente João Lurrenço. Êlê anda a pidir impréstimo im tudu us paíz du mundo: Ali manha, Xina, Enguelaterra, Fransia, Ispanha, Rúcia, etc. Agora só já farta pidir impréstimu fiado ò Ostrália, à Mal ázia, à Nova Zuluândia i à Correia du Morte. Dispois agente fica cu dinheiro i num lhis paga. Vamu dizer qui num pagamu u fiado pru causa da UNITA, du cize internassional, du Zé Kitumba, du colonialismo, du imprialismo capitalista i du faleta di divisas nu Sonangol. Si us gaju dêssês paíz impresta u dinheiro é pruquê num priciza dêle e Angola num tenhe nada qui divolver. Dispois só priciza pidir mais.

Nu dia sinco du Marso istava pra cumissar u julegamento du Rafael Marques pruquê êle cuzou u eis-Porcariador Giral du Reipública di currupissão. Istá male. O Rafael num tinha nada qui cuzar u eis-Porcariador. U Rafael num sabi qui us Grande Ladrão, predão, us Digerentes du MPLA tenhem Imune Idade Cleptocrática?

U eis-Porcariador és um pissoa muíto famoza, inté fui homemnagiadu numa país qui rispeita us Direitu Dizumanu, no Xina. U Rafael fui homemnagiadu nu Xina, uma paiz qui dizrispeita u Liber Idade du Infrumassão? Num fui! U julegamento fui a diado pra dar ò tribunal pussiblidade di falsificar us prova du testa imunha.

Um diministrador du pruvinsia du Huíla fui cundunado à cadeia pruque rubou quarto milião di dóla. Êsse és uma castigo muíto beim feito. Êssê pissoa num sabi qui pra ter Imune Idade Cleptocrática é prissizo ser geniral i rubar, pru menus, 10 milião di dóla? Êssê um pru ezemplu: os ginirais du MPLA, o Prêzidentê i us filius du Zé Kitumba tenhem muíto mais Imune Idade Cleptocrática pruquê rubarem dezienas ó sentenas de milião di dóla ó bilião di dóla. Quenhê ruba 4 milião di dóla num istá abram agido nu Lei du Legalização do Kapiango dus Grandi Ladrão, que us diturpados du paraLamento chamem di Repatriamento dus Capitales.

U Isabegalinha dus Santu anda muíto chatiada cus angulano qui num sabi quela tenhe Imune Idade Cleptocrática. U soba du cumpanhia du pitrol du Angola di afamou a Isabegalinha cuando imprensou um conferênsia pra dizer quela rubou muítos milião du Somamangol. Istá male. U Isabegalinha num rubou, só dizviou. U soba du Somamangol tenhe qui ter muíto cuidado, num pudi di afamar a Isabegalinha pruquê tudu us juís dus tribunales du Angola inda és us sipaio qui fui pru muvido cus “ordem superior” du pai du Isabegalinha.

Agora, pra timinar, só quiremu realembrar u nóço mimsagem: noz us pissoa du Cunene tudu cuntinua muíto sastifeito i cuntenti. Noz num tem prubulema aqui: num tem duensa du saúde, num tem mortal idade infantile, num tem dizemperego, num tem currupissão, num tem calama idades, num tem farta du iscola prós ciansa istudar. Tudu istá muíto bom.

U noço guvrenador Kundi paiLama intá já istá a pilaniar pidir um impréstimu à Vem Nezuela pra impilantar um fábrica dus satélite e cuuminstruir um cusmódrumu pra lançar us satélite. Cuando u noço guvrenador cum queluir us obras dêssês animales voador nu ispassio o Cunene vai pru aclamar indupendência du Angola, pruquê vai ficar uma paiz muito dimais zenvolvidu.»