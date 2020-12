UNITA diz que empresa ligada ao MPLA está no centro da corrupção

A UNITA considera que o epicentro da corrupção no país está na empresa do partido no poder GEFI, Sociedade de Gestão e Participações Financeiras. O deputado da UNITA Joaquim Nafoia disse que “o epicentro da corrupção em Angola, o cancro, a placa giratória da corrupção é a GEF”.

“Todos os actos de roubo, de corrupção de saque do dinheiro público passam pela GEFI, não há nenhuma empresa estratégica no país, sem ligação à GEFI” disse, acrescentando que “enquanto ela não for devidamente investigada por uma Comissão parlamentar Independente ou processo judicial sério e credível não há combate à corrupção em Angola”.

O parlamentar do Galo Negro que diz estar nesta altura a decorrer uma investigação do seu partido para se apurar os meandros da corrupção no país, e diz que que o que ocorre hoje com julgamentos mediáticos não passa de estratégia eleitoral.

“Isso de julgar Zenu Dos Santos, Joaquim Sebastião, Kopelipa, General Dino, Rabelais e mesmo o próprio Manuel Vicente é para branquear a imagem do regime porque o essencial não está a ser mexido”, disse afirmando tudo tem que passar por uma investigação à GEFI.

‘Não há nada estratégico importante no país sem passar por esta GEFI, nenhum banco comercial em Angola funciona sem ligações a este conglomerado do partido de regime, os investidores que chegam ao país antes de começarem em qualquer ramo passam pela GEFI e esta é que orienta com quem devem estabelecer negócios”, disse.

Um outro deputado mas independente, Makuta Nkondo, diz que não acredita que alguém ligado à corrupção possa combater-se a si mesmo.

“O exemplo vem de cima, não podemos dizer que o casal presidencial seja exactamente pobre, o próprio presidente também comia com José Eduardo dos Santos e os eduardistas que ele hoje acusa de corruptos eram colegas”, disse Nkondo para quem mesmo os actuais colaboradores do actual presidente não têm “ficha limpa”.

O economista ligado ao PRS Sapalo António é da mesma opinião afirmando que entende que nenhum corrupto vai combater-se a si mesmo.

VoA