PARTILHE VIA:

Olhei a chuva amarga que batia /tão felina quanto agre e agreste / nas vidraças do meu coração. / Fiquei sem saber se era pesadelo / ou apenas a saudade de uma dor / que fez da oração só um abafo.

Por Orlando Castro

Olhei a penumbra que vinha do sul

como se com ela viessem notícias

da minha banda, da outra banda.

Fiquei sem saber se a saudade vive

ou se apenas é miragem africana

num coração que baloiça ao vento.

Olhei a madrugada que sonolenta

dormia aos pés da noite sem luar,

como se fosse um canto nostálgico.

Fiquei sem saber se aquele sabor

a loengos nas esquinas da alma

era mais do que a noite esquecida.

Olhei o dia que não nascia como devia

à procura de uma razão para amanhã,

mesmo que ténue no meu horizonte.

Fiquei sem saber porque não cantou

o catuitui que todos os dias poisava

nos galhos partidos da minha alma.

E ele não cantou porque, percebi com o telefonema do William Tonet, tinha partido o António Setas. E com ele partiu também o catuitui. E não mais voltará. Até sempre Companheiro.