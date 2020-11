Os serviços de informação de David Mendes já conseguiram reunir uma catrefa de provas. Consta que, nas próximas horas, apresentará essas provas fornecidas pelos serviços do MPLA, homólogos da PIDE do David…

Os serviços de espionagem do David Mendes conseguiram descobrir se, ontem de manhã, o presidente do maior partido da oposição financiou mais actos de subversão nas redes sociais contra o MPLA?

Provas procuram-se…

O departamento de informatação e propaganda do bureau político do comité central do MPLA, a ERCA do MPLA, a Fundação Assassino Agostinho Neto, o David Mendes e o jornal da Angola do MPLA já conseguiram arranjar mais provas de dinheiro ...