Palhaçada em Santa Paciência

Se alguém tivesse dúvidas de que o MPLA (Matilha de Predadores Ladrões de Angola) é um exemplo de hipocrisia e estupidez ficou com essa dúvida completamente desfeita, totalmente esclarecida. Os membros desta matilha predadora são o exemplo mais evidente de quem demonstra falta de respeito pelo ser humano e pelos compatriotas vivendo na miséria, emboscados num oportunismo parasitário em campanhas de relações públicas para engodar e enganar a sensibilidade dos cidadãos.

Por Domingos Kambunji

Os Metenojo Parasitas Larápios Aviltantes foram, numa campanha de marketing, distribuir falsa caridade no bairro de Santa Paciência, no Zango 4, município de Viana, oferecendo água, cestas básicas e assistência médica… carnavalesca.

Não é a esmola que resolve os problemas sociais. O problemas sociais resolvem-se com um planeamento social em que se valorize a dignidade humana e se criam as condições para que as pessoas sejam independentes, através do trabalho e de outras interacções sociais, podendo assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias, em particular, e do país, em geral.

O soba desta parada carnavalesca foi o secretário itinerante da matilha de predadores, em Luanda. Que ele é um palhaço matumbo já toda a gente sabe. O que entristece é que os órgãos oficiais de comunicação social do Estado, geridos pelos Metenojo Parasitas Larápios Aviltantes, dão cobertura a este falso altruísmo falacioso, a esta filantropia saprófita.

Dar de comer a quem tem fome é um dos valores muito aconselhados por várias religiões, a grande maioria delas hipócritas e incoerentes. Dar de beber a quem tem sede deverá ser a obrigação dos “donos da água”. Montar tendas para assistência médica cosmética e tratar seres humanos, do mesmo modo que se cuida dos animais numa feira de suínos ou bovinos, não é altruísmo, não é filantropia, não é respeito pelas pessoas, não é dignificar o ser humano. Tudo isto serve para propaganda e promoção social hipócrita dos membros da matilha, mas não retira as pessoas da miséria aviltante.

O que nos entristece é que há médicos que se disponibilizam para servir de arlequins nestas feiras de vaidade macabra. Um dos deveres dos profissionais de saúde é respeitar o direito à privacidade e confidencialidade dos seus clientes. Entenda-se por clientes as pessoas que necessitam de cuidados médicos. É esta uma “prenda do MPLA a jovens, velhos e crianças”? Não, é tudo isto, mais uma vez, mais um triste exemplo de como o MPLA se serve das pessoas para poder continuar a ser dono do poder e patrão do pensamento de todos os angolanos.

Os médicos que prestaram atendimento aos habitantes do bairro de Santa Paciência, no Zango 4, município de Viana, não têm dúvidas de que o gesto da Matilha dos Predadores Ladrões de Angola, durante quatro ou cinco dias, “vai ajudar a resolver muitos problemas de saúde na comunidade”?

Isso é mentira. Aconselhamos esses médicos a filiarem-se na Ordem dos Veterinários. Este tipo de intervenção é normal que ocorra nas campanhas profilácticas em bovinos, caprinos, ovinos, suínos… Não em humanos!

Bento Kangamba disse que nos diálogos com os pobres recolheu informação sobre as dificuldades dos moradores para transmitir à Rambo de Luanda, Joana Lina? A Joana ainda não sabe que há muita miséria em Luanda? Joana (ma)Lina desempenha a função de governadora para se servir da população em campanhas de propaganda da matilha a que pertence, não para resolver problemas sociais. Já demonstrou que não é líder e como chefe é incompetente. A função da Joana (ma)Lina é “abrir as portas do canil para que os cães enraivecidos” que espancam e matam jovens que se manifestem contra a incompetência e trafulhice da governação do MPLA há mais de 45 anos.

Santa Paciência. Até quando os angolanos vão continuar a viver no conformismo e nesta katinga macabra?

