O MPLA e a (A)fundação Agostinho Neto já decidiram se o São 900 milhões, o marido da filha, é ou não genro do assassino Agostinho Neto? O comité central do MPLA já decidiu que o São 900 milhões não é ...

A fama de um assassino

Porque é que a Reipública da Angola do MPLA tem tantas estátuas do assassino Agostinho Neto? É para meter medo às crianças. Se as crianças quiserem roubar fruta nas árvores do vizinho, elas, ao repararem nas estátuas do assassino Agostinho ...