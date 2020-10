Manuel Homem, o Ministro da Internet Para Todas as Camadas Sociais (que tiverem dinheiro para pagar e comprar um computador) “não reconhece a existência de censura nos media estatais e naqueles que recentemente passaram para a esfera pública no âmbito ...

Manifestações para…

Houve uma manifestação contra a corrupção do braço direito do presidente João kalamidade? Então o presidente João Promessas ainda não acabou com a corrupção? Os ministros do governo do presidente João Viagens não estão no governo só para resolver os ...