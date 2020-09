A culpa é sempre dos outros Uma sondagem de opinião pública revelou que a grande maioria dos angolanos é contra as políticas de governação do MPLA. O Bureau Político do Comité Central do MPLA já veio a público acusar a existência de agentes a realizar campanhas ...

Jornal de Angola é o Covid-19 Caetano Júnior, director adjunto do jornal da Angola do MPLA, publicou uma crónica onde afirma que ele é o Covid-19. Nós já desconfiávamos disso. O jornal da Angola do MPLA, propriedade do MPLA, ataca o cérebro dos desatentos e com ...

Basta ler Estaline, Pinochet, Hitler… Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, desafiou as universidades angolanas a promoverem a elaboração de projectos de estudos no âmbito do centenário do Assassino Agostinho ...

Os melhores agentes tóxicos são do MPLA O Bureau Político do Comité Central do MPLA denunciou campanhas de intoxicação contra o Estado angolano. Esses agentes tóxicos estão todos no Comité Central do MPLA: apoiaram ditadores e ditaduras, apoiaram a guerra civil iniciada pelo MPLA, apoiaram os fuzilamentos ...