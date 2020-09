Ele é genro de Savimbi? O MPLA mandou meter no kuzu o São Vicente. O São Vicente é genro de um ex-presidente da UNITA ou da FNLA? Qual foi o partido que protegeu o São Vicente nos cambalachos que, dizem, ele praticou?

Ela resolve a crise! Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que sabe tudo e dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, já encontrou a solução para resolver os problemas da crise? Ou ainda estará a aprofundar os ...

Descongelem as contas! A Procuradoria-Geral da Reipública do MPLA congelou as contas bancárias e bens de Irene Neto, filha do fundador da guerra civil em Angola, por suspeita de corrupção, e o MPLA ainda não organizou um congresso para exigir o descongelamento das ...

Quem vai fazer os milagres? As “óturidades” da Reipública da Angola do MPLA baixaram uma ordem superior para encerrar todos os templos da IURD (Igreja Universal do Reino do Dinheiro). E agora? Quem irá fazer os milagres encomendados pelo MPLA para “Angola crescer mais e ...