A Polícia (do MPLA) está a reprimir com violência a manifestação que está a decorrer na capital, Luanda, no Dia da Independência de Angola. Os agentes usaram gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes. Já há dois mortos, vários feridos, entre os quais e em estado grave Nito Alves. Luaty Beirão levado para local desconhecido. Acompanhe em pormenor no Facebook do Folha 8 (https://www.facebook.com/pg/jornalfolha8/posts/).