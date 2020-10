Não há censura Não há censura nos órgãos de comunicação social controlados pelo governo do MPLA. Eles publicam todas as mentiras e sofismas do Governo, do Bureau Político do Comité Central do MPLA, da Fundação Agostinho Neto e da ERCA. Só não podem ...

Contas mal feitas O presidente João Kalamidade agora diz que os dirigentes do MPLA, no tempo do “arquitecto da Paz”, roubaram dos cofres do Estado 24 mil milhões de dólares? Só? Então onde está o resto do dinheiro que desapareceu se só os ...

Estátuas a bom preço Nos Estados Unidos continuam a derrubar estátuas de personalidades que envergonham a história. A Fundação Agostinho Neto e o Comité Central do MPLA não estão interessados em importar essas estátuas para as inaugurar na Reipública da Angola do MPLA, substituindo ...

Ministro da Defesa da corrupção O presidente João Kalamidade lamenta, chora terem sido desviados (que se saiba), 24 mil milhões de dólares no tempo do Zedu? Então ele que era Ministro da Defesa não soube defender os interesses do Estado Angolano, não desmascarou os kapianguistas? ...