O Presidente da Re(i)pública afirmou, no Cuito, que o “Joãocutivo e o Paralamento” estão a “trabalhar afincadamente” para reunir as condições que vão tornar possível a realização das eleições autárquicas? Estão a trabalhar muito devagar, devagarinho e parados porque, por ...

No clã Neto são todos impolutos

Não sabemos se a Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, que tanto elogia o assassino Agostinho Neto, o “Pai da Nação”, saberá explicar porque é que a filha do Agostinho Neto, a que se casou com o dos 900 milhões caçados ...