Basta ler Estaline, Pinochet, Hitler… Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, desafiou as universidades angolanas a promoverem a elaboração de projectos de estudos no âmbito do centenário do Assassino Agostinho ...

Os melhores agentes tóxicos são do MPLA O Bureau Político do Comité Central do MPLA denunciou campanhas de intoxicação contra o Estado angolano. Esses agentes tóxicos estão todos no Comité Central do MPLA: apoiaram ditadores e ditaduras, apoiaram a guerra civil iniciada pelo MPLA, apoiaram os fuzilamentos ...

A falácia do MPLA O Bureau Político do Comité Central do MPLA denunciou que existem campanhas contra Angola. O Bureau Político do Comité Central do MPLA está completamente enganado. O que toda a gente pode perceber é que aumentam as críticas à demagogia e ...

Marido da filha é genro do sogro? Já baixaram a ordem superior para dizer que o marido da filha é genro do sogro? Ou ainda é proibido para não manchar a imagem do assassino? O marido da filha é genro da sogra e sobrinho dos tios? Nota: ...