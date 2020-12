Avenida Inocêncio de Matos

Centenas de jovens angolanos saíram às ruas de Luanda para protestar contra a corrupção em Angola e em defesa da realização de eleições autárquicas. Pediram o fim do MPLA no poder há 45 anos e mais emprego para os jovens. Governadora de Luanda, Joana Lina, emitiu um comunicado em que “repudia veemente o acto pratica” e “apela à urbanidade e livre expressão dos direitos fundamentais dos cidadão” desde que, presume-se, sejam do MPLA.

Centenas de jovens saíram às ruas de Luanda, Angola, esta quinta-feira, e concentraram-se no Largo da Independência em protesto contra o regime do MPLA e contra o elevado custo de vida no país. Afirmam que a fome os motivou a participar na manifestação e pedem mais justiça e acção no combate à corrupção em Angola. Sendo que combater a corrupção no país é combater o MPLA.

Os participantes no protesto exigem emprego, saúde, educação e justiça para todos. “JLo [Presidente João Lourenço], o povo tem fome”, lia-se num dos cartazes dos manifestantes.

Ao contrário dos acontecimentos de 11 de Novembro que resultaram na morte de Inocêncio Matos e da detenção de vários cidadãos, a manifestação que decorreu no dia do aniversário do MPLA (no poder há 45 anos), e da celebração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, decorreu sem violência. A Polícia assegurou o curso do protesto até ao fim.

Para o activista Pedrowski Teka, um dos organizadores do evento, o objectivo do protesto foi alcançado: Colocar uma camisola com o rosto de Inocêncio de Matos na estátua de Agostinho Neto, o primeiro Presidente angolano, no Largo da Independência. “Está aí nas mãos de Agostinho Neto. Que os políticos façam [a sua] leitura. Que João Lourenço faça [a sua] leitura”, frisou.

Este foi o terceiro protesto em menos de dois meses, em Luanda. As duas tentativas de manifestação anteriores foram duramente reprimidas pela Polícia e acabaram com uma centena de manifestantes detidos, em 24 de Outubro, libertados uma semana mais tarde, e um estudante morto em 11 de Novembro, data da celebração da independência em Angola.

As circunstâncias em que o jovem morreu estão ainda por determinar, com testemunhas a afirmarem que Inocêncio de Matos, de 26 anos, foi baleado pela Polícia, enquanto médicos do hospital Américo Boavida indicam que a causa da morte foi uma agressão com objecto “contundente” não especificado. Ou seja, é um neologismo criado pelo MPLA. Assim, uma bala passou a chamar-se “objecto contundente”.

Pedrowsky Teca defende que o Governo angolano deve transformar a Avenida Hoji-ya-Henda, antiga Avenida Brasil, em Avenida Inocêncio de Matos, por ser o local onde morreu o estudante universitário na manifestação de 11 de Novembro. Além disso, “pela vontade do povo, a data de nascimento deste jovem vai ser proclamada como o dia consensual da juventude angolana”, contou.

“Em primeiro lugar vamos dialogar com a juventude de todos os partidos políticos e com o Conselho Nacional da Juventude e depois vamos levar o documento à Assembleia Nacional e ao Presidente da República”, prometeu.

“Isto não é um pedido. É uma exigência. Inocêncio de Matos é apartidário e acreditamos que seja uma figura incontestável para ter este mérito”, concluiu.

Os manifestantes ouvidos pela DW África afirmam que estão convictos de que, em 2022, o partido de João Lourenço estará fora da governação. “O MPLA caiu porque é um partido ditador e em 2022 já não vai governar Angola. Participo nesta manifestação porque sou desempregado e tenho muitos irmãos em casa que estão também desempregados”, disse um dos participantes no protesto.

Os jovens também pedem a realização das primeiras eleições autárquicas no país, no próximo ano, além da redução do preço da cesta básica.

“O povo angolano está a exigir que o MPLA deixe o poder. Somos capazes de conduzir este país. Há tanta miséria neste país quando há tanta riqueza para este povo, mas o MPLA não dá a mesma riqueza para o povo e o mesmo povo está a morrer de fome”, lamentou outro manifestante.

Entretanto, a Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional de Angola comemorou hoje 28 anos de existência. A celebração da efeméride, em tempos da pandemia COVID-19, ficou marcada com a realização de uma actividade de reflexão sobre a organização e o funcionamento do órgão, rumo aos novos desafios, no âmbito da comunicação e promoção da boa imagem da corporação.

De acordo com informação disponibilizada pela Polícia Nacional, na sua página oficial, durante a actividade houve momentos culturais, com declamação de poesia, teatro e a projecção em “power point” do historial do órgão. O certame terá como convidado especial o director de Educação Patriótica da PNA, Comissário, António Vicente Gimbe.

O Centro de Produção Audiovisual (CEPAV), recentemente criado é a mais nova conquista da Direcção, que se tem destacado na criação, produção e pós-produção de conteúdos, audiovisuais, de forma independente, facto que se tem configurado como base no desenvolvimento da imagem da Instituição.

A Direcção nasceu como Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Gabinete de Estudos, Informação e Análise (GEIA), tendo em 2013 evoluído para Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, sob aprovação do então Comandante-Geral, Ambrósio de Lemos Freire dos Santos.

Em 2019, com a aprovação do novo Estatuto orgânico da corporação, o órgão foi elevado a Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional de Angola.

No comando da Direcção já passaram várias entidades da corporação, com destaque para o técnico civil Pedro Tito, que dirigiu o órgão de 1992 a 1995, seguido do comissário-chefe, Francisco C. Pestana, que dirigiu a instituição de 1996 a 2003.

De 2003 a 2010, o órgão foi conduzido pelo comissário Carmo Neto, que, em 2013, foi substituído pelo Comissário Aristófanes dos Santos, que “teve a proeza de guiar o gabinete durante dois anos”, tendo sido posteriormente substituído, em 2015 pelo Comissário Orlando Bernardo, que deixou o cargo em 2019.

A Subcomissária, Engrácia Costa é desde então a nova responsável nacional da Direcção que tem como adjunto o Superintendente-chefe Mateus Rodrigues, que ocupava o cargo de director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior em Luanda.

Folha 8 com DW