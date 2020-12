Abel teve com ele a sua gente

Abel Chivukuvuku convocou para hoje uma manifestação para defender a legalização do PRA-JA Servir Angola e protestar contra o chumbo do Tribunal Constitucional ao seu partido. Milhares de angolanos saíram à rua numa manifestação de solidariedade que, pela primeira vez, foi transversal a toda a sociedade, juntando jovens, políticos de vários quadrantes (incluindo da UNITA e dirigentes do Bloco Democrático) e povo anónimo.

Ontem, Abel Chivukuvuku revelou que recebeu ameaças de que poderia ser baleado hoje, mas avisou que não tinha medo e explicou com todas as letras: “É preciso que o MPLA perceba que não é por via da violência que se realizam as sociedades”.

A manifestação de hoje mostrou, aliás, que em Angola apenas existem três forças políticas, MPLA, UNITA e Abel Chivukuvuku, mesmo quando este é impedido de formar ditatorial e juridicamente anedótica de formar o seu partido

“Angola ainda é um Estado em transição para a democracia. E é preciso que nós, cidadãos, lutemos para que possamos ter um dia um Estado verdadeiramente democrático e de direito”, declarou Abel Chivukuvuku que, hoje, mostrou que os angolanos lhe dão razão e, mais do que isso, estão dispostos a lutar com ele para, de facto e de jure, tornar Angola naquilo que ainda não é: um Estado de Direito Democrático.

Abel Chivukuvuku, como prometera, esteve na primeira fila da manifestação e afirmou que mantém o objectivo de concorrer às eleições gerais de 2022, estando convencido que o MPLA vai continuar a adiar as eleições autárquicas, porque o partido no poder há 45 anos tem medo de perder. Talvez hoje o MPLA tenha ficado (ainda mais) convencido que, se as eleições forem transparentes, vai mesmo perder.

“Não fui surpreendido com a decisão do Tribunal Constitucional de não aceitar a inscrição do PRA-JA porque é um histórico de anos. A minha vida nos últimos dez anos tem sido assim, basta referir que foi o mesmo Tribunal Constitucional que me destituiu de presidente da CASA-CE, alegando o princípio de que eu não era membro de nenhum dos partidos constituintes da coligação”, recorda Abel Chivukuvuku, acrescentando que há “perseguição política”, que “o MPLA tem medo”, pois ele e a CASA-CE, em 2017, “tivemos um score muito para além do que foi noticiado”.

“Por isso, estão a inviabilizar o PRA-JA porque não querem repetir o susto que tiveram em 2017”, afirma Abel Chivukuvuku.

“Estabelecemos uma estratégia de dois níveis”, diz Abel Chivukuvuku, referindo que vão “continuar a litigar com o tribunal”. Em qualquer caso, “ já temos vindo a estruturar a nossa alternativa há muito tempo”, diz, frisando que “com PRA-JA ou sem PRA-JA, em 2022 vamos participar nas eleições gerais de Angola. O que vamos fazer é só acelerar o processo de estruturação dessa alternativa, que já existe”.

Sobre essa alternativa, que não divulga de momento, refere que “existem partidos em Angola que precisam da máquina que o PRA-JA hoje tem”. “Em Angola, neste momento, existem a máquina do MPLA, a máquina da UNITA e a máquina do PRA-JA, todos os outros partidos não têm máquina como nós temos”, acrescenta Abel Chivukuvuku.

“O nosso objectivo é participar e contribuir para a evolução do processo democrático de Angola, de modo a tirar o país da indigência e os cidadãos do sofrimento e da pobreza. Se tivermos de ganhar, ganhamos. E governamos”, afirma Abel Chivukuvuku.

“A ideia que se tem de que a riqueza de Angola é o petróleo, são os diamantes, é uma falácia. Tudo isso são recursos esgotáveis. Agora, os cidadãos angolanos são um recurso inesgotável”, afirma também Abel Chivukuvuku, que considera que “Angola ainda não é um Estado democrático”.

“Angola ainda é um Estado em transição para a democracia. E é preciso que nós, cidadãos, lutemos para que possamos ter um dia um Estado verdadeiramente democrático e de direito”, declara por fim Abel Chivukuvuku.

E para mostrar que o seu “exército” não tem só generais, os angolanos anónimos, bem como os jovens, mostraram hoje ao MPLA que estão dispostos a “alistar-se” para que a vitória a favor de um Estado de Direito em Angola seja uma realidade.

As forças de segurança estiveram presentes, mostraram todo o seu potencial bélico mas, certamente por ordens superiores, fizeram com que a excepção (civilidade) fosse hoje a regra.