O Bureau Político do Comité Central do MPLA denunciou que existem campanhas contra Angola. O Bureau Político do Comité Central do MPLA está completamente enganado. O que toda a gente pode perceber é que aumentam as críticas à demagogia e incompetência do MPLA a governar Angola! Esta mania de que o MPLA é Angola e Angola é só do MPLA é uma grande falácia! O MPLA gosta muito de se armar em vítima depois de fazer os disparates.