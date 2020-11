PARTILHE VIA:

Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, apelou ao diálogo? Como se os dirigentes não sabem falar estrangeiro? Paz, justiça social, desemprego, fome, honestidade, verdade… são palavras muito estrangeiras que os dirigentes do MPLA não conseguem entender!…