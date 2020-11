O revolucionário do Aeroporto 40 de Febreiro, o covidoso Laburrinho dos Rebuçados e Chocolates, disse que os manifestantes contra a incompetência do governo do MPLA querem tomar o poder e destruir a estátua do Agostinho Neto? Ele queria que os manifestantes lhe oferecessem um pouquinho de inteligência? Se isso acontecesse ele não aceitaria! No tempo colonial também se pensava assim!