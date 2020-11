O revolucionário do Aeroporto 40 de Febreiro, Laburrinho dos Rebuçados e Chocolates, o covidoso do MPLA que tem uma filha a estudar numa daquelas universidades muito caras do estrangeiro, disse que os manifestantes contra a incompetência do governo do MPLA querem tomar o poder e destruir a estátua do Agostinho Neto? Qual será então a melhor solução, melhorar a qualidade de vida dos angolanos ou mandar fuzilar todos os muitos milhares de manifestantes, como fez o Agostinho Neto?