“SHOW BIZ” NÃO É, OBRIGATORIAMENTE, SINÓNIMO DE CULTURA

As culturas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal serão celebradas numa nova edição de o Jardim de Verão, que decorre na Gulbenkian, em Lisboa, entre 27 de Junho e 12 de Julho, anunciou hoje a fundação.

Com uma curadoria partilhada entre Dino D’Santiago (música), e Alexandra Matos e Luís Almeida (filmes/conversas), o Jardim de Verão da Gulbenkian decorre durante três fins de semana.

As actividades irão decorrer entre o Grande Auditório, o Anfiteatro ao Ar Livre, o Jardim e o Centro de Arte Moderna — Estúdio e Engawa, da Fundação Calouste Gulbenkian.

Pelo Grande Auditório vão passar o pop com influências jazz, bossa nova, soul e R&B de Bokor, a electrónica, o fado e a poesia urbana de Rita Vian e a união da música experimental ao universo pop de Alex D’Alva.

Nancy Vieira, uma das vozes mais expressivas e representativas de Cabo Verde, Toty Sa’Med, artista de culto da nova música angolana, e Os Tubarões, criados em 1969 na cidade da Praia, marcarão igualmente presença no Grande Auditório.

Subirão ao palco no Anfiteatro ao Ar Livre o duo musical Bandua, com a sua reinterpretação eletrónica da música tradicional portuguesa, a cantora, compositora e instrumentista Zubikilla, que mistura a sonoridade de Cabo Verde ao jazz, o hip hop consciente, o R&B alternativo e o soul experimental de Libra e a combinação da morna tradicional cabo-verdiana, do kizomba e do R&B contemporâneo de Soraia Ramos, primeira artista luso´fona a figurar na capa da Apple Music em África.

Nesse palco actuará Melly, uma das vozes mais potentes da nova música brasileira, e Fogo Fogo que promete, com a sua mistura entre funaná, dub e afrobeat, percorrer as mais variadas sonoridades africanas de festa, no encerramento do Jardim de Verão 2026.

Sob o Engawa actuarão os DJ sets de Indi Mateta, Umafricana e Berlok e ocorrerá a estreia de Adison Fernando.

Do programa consta ainda a apresentação dos sete episódios da antologia Novas Narrativas de Caça, no Estúdio.

Cada episódio será seguido de conversa com atores, realizadores e outros convidados, sobre a temática do episódio apresentado nesse dia.

Este Jardim de Verão terá ainda, no último dia, um encontro entre Os Tubarões e Dino D’Santiago.

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