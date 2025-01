RABO ESCONDIDO COM TONELADAS DE GATO DE FORA

Sessenta toneladas de explosivos numa mochila, UNITA, FLEC… o que está por detrás desta alegada tentativa de desestabilização do regime? Nenhum povo pode ser mantido em escravidão o tempo todo.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Reconheço que, a dada altura da história do regime ditatorial do MPLA, os serviços secretos angolanos tinham uma certa reputação que se podia qualificar de séria, e quando o presidente de então fazia as coisas, tinha uma certa forma de elegância na montagem dos supostos crimes, mas com o actual presidente, os serviços já nem sabem montar os crimes, muito pó e a maquilhagem não segura a cara, porque muito visível mesmo sem óculos de vista.

Para além do aspecto mentiroso desta montagem grosseira feita por elementos sem cérebro, ou com cérebros sem megabits, de que todos riem e gozam, há que recordar uma coisa: que esta montagem grosseira que cita o presidente do grupo parlamentar da UNITA e a FLEC entre os supostos cúmplices, é o início de uma cabala que servirá de base para desestabilizar a própria UNITA e toda a oposição, e naturalmente aumentar a repressão violenta no território de Cabinda, à medida que nos aproximamos das eleições, e especialmente a do simbólico mês de Fevereiro que se avizinha, que o incompetente João Lourenço vai assumir os destinos da União Africana e ganhar mais visibilidade, quer queiramos ou não.

Em primeiro lugar, a divisão da UNITA e do resto da oposição já começou por via legal com a legalização do partido político de Abel Chivukuvuku, o que é bom para o país, mas até prova em contrário, a ideia de Abel Chivukuvuku de transformar a FPU numa coligação eleitoral com os seus próprios símbolos será a primeira fase da desestabilização porque não vejo, até lá, a UNITA a abandonar os seus símbolos e a fundir-se nesta coligação, se o conseguirem fazer, será uma primeira vitória política para a oposição.

Uma vez que consigam escapar a esta armadilha da coligação, que me parece tão querida a Abel Chivukuvuku, estou certo e profundamente convencido de que, no momento certo, o regime poderá então pedir ao seu procurador incompetente e à sua maldita máquina judicial, para instaurar processos contra todos os supostos dirigentes políticos da UNITA que são, ou venham a ser, citados nesta grosseira montagem, com o objectivo de perturbar a preparação eleitoral da UNITA, através da eliminação pela justiça de elementos susceptíveis de impulsionar a UNITA para o sucesso eleitoral, sabendo que a fraude será a última manobra do regime.

Não estou aqui a dizer que a ideia de Abel Chivukuvuku é má porque o objectivo de um partido político é aceder ao poder e não posso opor-me à sua visão política sobre a oposição, mas por vezes, a nossa própria visão pode tornar-se uma âncora para este regime que procura todo o custo agarrar-se ao poder por todos os meios, e certas divergências da oposição servirão como ponto de ancoragem para a enfraquecer e estabelecer melhor a divisão e a fraude.

Quanto ao suposto contacto dos chamados terroristas com a FLEC, a ingenuidade é de uma estupidez enorme para aqueles que dizem sempre que a FLEC nunca mais existiu e que as suas acções são apenas um copo de água no oceano.

É preciso apenas dizer aqui que depois do fracasso do que esperavam como investimentos em troca do tão apregoado Corredor do Lobito, o regime que não tem resposta para os problemas sociais quer apenas enviar uma mensagem aos Estados Unidos e ao mundo inteiro, que quando ele começar a matar de novo sem motivos, todos aqueles que em Cabinda e no resto de Angola, recusam qualquer manobra eleitoral porque o povo está farto. De outra forma, como podemos acreditar que o regime se deu ao trabalho de pedir uma verdadeira cooperação militar aos EUA, quando o país ainda tem graves problemas de infra-estruturas sociais para resolver, sabendo que o país não está em guerra há mais de 20 anos, excepto contra a malária, a cólera, a febre tifóide, o desemprego, a fome e… para além do crescente enchimento dos cemitérios.

Custa-me a acreditar que generais como Garcia Miala se tenham tornado tão cegos e estúpidos ao ponto de permitirem que o Serviço de Investigação Criminal disponibilize ao mundo um comunicado de imprensa de uma suposta investigação de tal aberração e que a Presidência da República lhe possa consentir num silêncio que consagra a estupidez, em lugar da competência e da verdade, garantia de um clima de paz num país que precisa de atrair investidores.

E depois, para nós que acompanhamos a política africana, o jovem capitão Ibrahim Traoré que está a revolucionar um modelo de governação que prioriza as competências dos jovens do seu país, é um modelo para os jovens africanos que querem mudar as coisas no seu país, e não é um promotor de burlas em África. Citar o seu nome numa conspiração mal disfarçada é uma falta de respeito para com um jovem presidente visionário que não aceita a incompetência de ditadores que empobrecem África, vergonha para vocês, generais incompetentes do MPLA.

Incompetentes das FAA, da polícia nacional, dos serviços secretos, saibam que nenhum poder é eterno e que nenhum povo pode ser mantido em escravidão o tempo todo, a vossa hora chegará e está a chegar aos poucos, e ninguém sabe quando acordarão sem possibilidade de fugir deste país que ajudaram de a arruinar sem piedade e sem humanidade

Que Deus abençoe Angola e Cabinda