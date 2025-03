POLÍTICOS CABINDAS EM FRANÇA UNEM ESFORÇOS

Em meu próprio nome e em nome do colectivo de quadros e refugiados políticos Cabindas em França, saudamos o nascimento da Aliança das Organizações Políticas Reivindicativas do Território de Cabinda – AORPTC bem como a designação de seu primeiro presidente rotativo na pessoa do Dr. Belchior Lanso Tati, e aderimos plenamente aos objectivos e a o plano de acção implementado.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Também gostaria de parabenizar os presidentes dos outros dois movimentos (MRPCS e MDC – Fórum Cabindês para o Diálogo) que corajosamente concordaram em se engajar nesta nobre aliança, bem como todas as outras personalidades e individualidades políticas que entenderam que após 19 anos de fiasco e fracassos repetidos do FCD, precisávamos de outra opção para continuar a lutar pela dignidade do povo Cabinda numa aliança das forças bem definidas e estruturadas, ao controlo dos Cabindas, com epicentro das acções políticas e pacíficas no território de Cabinda.

Sempre acreditámos que a solução de Cabinda só poderá surgir do interior de Cabinda, pelos filhos de Cabinda e por uma forte aliança das forças políticas pacíficas, em concórdia com a diáspora Cabindesa na sua pluralidade.

Damos o nosso apoio e adesão plena e voluntária a esta iniciativa, e apelamos aos outros atores políticos para aderir a ele, tanto mais que o momento é favorável para colocar o governo angolano perante as suas responsabilidades sobre a colonização miserável de Cabinda, em frente do mundo inteiro no momento em que o seu presidente assume a liderança da tão proclamada União Africana.

Através desta aliança forte e unida, vamos expor o governo angolano perante toda a África, das graves violações dos direitos humanos que comete em Cabinda, ele que defende o diálogo como meio de resolução de conflitos, ele que defenda a solução dos dois Estados israelitas e palestinianos , deveria responder aos olhos do mundo as reivindicações do povo de Cabinda, e do seu direito de escolher o seu destino através do diálogo com Angola.

O colectivo de executivos e refugiados políticos Cabindas residentes em França, está disponível para apoiar a nossa aliança no plano político, financeiro e diplomático, a voz das reivindicações de Cabinda no seio de todas as organizações internacionais, começando pela União Africana de João Lourenço e de outros chefes de estados africanos, que não há nenhuma razão no plano internacional que possa impedir os Cabindas, os ucranianos, os palestinianos ou outros povos oprimidos, para escolher e tomar seus destinos em suas próprias mãos.

Aos jovens de Cabinda, à UCI e ao MIC, forças motrizes da nossa juventude, apelamos à razão e à responsabilidade histórica de aderir à aliança, porque o verdadeiro diálogo interno só pode ser feito com aqueles que pensam diferentemente e que não estão necessariamente de acordo sobre tudo, e que é neste quadro que você pesará seu peso juvenil para avançarmos juntos, rumo a credibilidade consensual de nossas reivindicações como povo e futura nação, deixando de lado nossas ambições pessoais, porque as divisões já nos causaram bastante dano e é hora de trabalhar seriamente juntos fazendo uma boa leitura do contexto político mundial.

Dentro desta aliança, estaremos mais armados contra a manipulação política dos partidos políticos angolanos, e sobretudo contra o mau governo do MPLA, à medida que nos aproximamos das eleições, momento em que vamos fazer valer as nossas reivindicações com força e convicção.

Por um Cabinda livre e unida.

Colectivo dos Quadros e refugiados políticos Cabindas de França.