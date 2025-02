MANIFESTO. AFINAL QUEM É CORRUPTO

A corrupção foi institucionalizada e oficializada ao mais alto nível do Estado angolano. João Lourenço chegou ao poder prometendo uma nova era, um governo transparente, comprometido com o combate à corrupção. Mas, oito anos depois, a realidade é outra: os desvios de fundos públicos continuam, os culpados nunca são responsabilizados e o sofrimento do povo agrava-se a cada dia.

A Ministra das Finanças, Vera Daves, continua a gerir o dinheiro do Estado sem prestação de contas, com a bênção do Presidente. A sua permanência sugere, no mínimo, complacência por parte do Presidente. Se não houvesse consentimento para tais práticas, medidas firmes já teriam sido tomadas para garantir a transparência e a responsabilização. Quem protege gatunos tem um nome – é colaborador, conivente e cúmplice de ladrões.

Enquanto hospitais não têm medicamentos, escolas desmoronam e jovens perdem o futuro por falta de oportunidades, os privilegiados do regime multiplicam riquezas sem consequências. A fome, o desemprego e a miséria tomaram conta do país, mas aqueles que deveriam proteger o povo viraram-lhe as costas.

Chegou o momento de dizer basta!

Apelamos a todos os angolanos – trabalhadores, estudantes, académicos, líderes religiosos, profissionais liberais, militares, activistas, empresários e cidadãos comuns – para manifestarem o seu descontentamento. O silêncio só fortalece quem se aproveita do sofrimento do povo.

Não podemos permitir que a corrupção seja normalizada. Não podemos aceitar que o dinheiro dos contribuintes continue a ser usado para enriquecer uma elite enquanto a maioria sobrevive com tão pouco. O país pertence ao povo, e o povo tem o direito de exigir transparência, justiça e uma governação digna.

Pedimos a todos que subscrevam este manifesto. Este é um apelo à consciência nacional, um grito de revolta contra a injustiça, um chamado à união de todos os que desejam ver um Angola melhor.

A história julgará aqueles que se calaram diante da pilhagem da pátria. Mas também reconhecerá aqueles que tiveram a coragem de se levantar e dizer: Basta! Chega de impunidade! Angola merece mais!

Junte-se a nós! Assine este manifesto e faça parte da mudança!

Promotores e subscritores:

Orlando Castro

Malundo Kudiqueba