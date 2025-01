JINDUNGO NOS OLHOS DOS POBRES É AFRODISÍACO PARA O MPLA

Segundo o ministro dos ministros de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o Governo angolano, há 49 anos nas mãos do MPLA, diz que tem vindo a intensificar acções para o desenvolvimento do potencial económico do país e dos seus cidadãos com vista a garantir o progresso, a segurança alimentar e nutricional.

No dia 13 de Agosto de 2023, falando na abertura da II Reunião Orientadora para a Cooperação Económica e Comercial Angola-China, o ministro de Estado reiterou pela enésima vez que o Executivo do MPLA tem procurado melhorar o ambiente de negócios como condição fundamental para a contínua atracção de investimentos e de parcerias estratégicas dos diferentes domínios.

José de Lima Massano manifestou o desejo de Angola em continuar a aprofundar as relações comerciais e financeiras com entidades públicas e privadas da República Popular da China acrescentando que a presença da China em Angola e dos seus empresários tem vindo a contribuir significativamente para novas infra-estruturas pelo país, facto que tem permitido ao Governo melhor servir os desígnios de desenvolvimento sócio-económico de Angola.

Por sua vez, na altura, o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, frisou que o seu país e Angola estavam a perspectivar e a alinhar o aprofundamento das relações de cooperação, particularmente sobre a segurança alimentar.

“Promoveu-se o aprofundamento das relações económicas constituindo um dos principais focos que permitirá às partes darem um novo desenvolvimento da parceria estratégica, no quadro das relações bilaterais de 40 anos”, disse Wang Wentao.

Neste particular, o governante chinês avançou que o 20º Congresso Nacional da China propôs a construção de um novo paradigma de desenvolvimento e promovendo a abertura ao exterior de alto nível, facto que proporcionará a Angola e a outros países do mundo um mercado mais amplo e aprofundado no desenvolvimento.

De acordo com o dirigente chinês, a escala de comércio bilateral entre os dois países tem crescido de forma constante. As trocas comerciais realizadas em 2022 atingiram 27 mil milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Angola tornou-se no segundo maior parceiro comercial da China em África, depois África do Sul. Na lista dos principais parceiros comerciais da China em África constam também a Nigéria, o Egipto e a República Democrática do Congo.

Estima-se que na totalidade do comércio da China, o continente africano aparece em sexto lugar com apenas 3,83% da totalidade do comércio internacional do país.

ANGOLA É QUEM MAIS DEVE À CHINA

Angola é o país africano que recebeu mais empréstimos da China nos últimos 20 anos: mais de 42 mil milhões de dólares. De acordo com os dados do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido (Chatham House), os países africanos devem 696 mil milhões de dólares, cerca de 651 mil milhões de euros, uma subida de cinco vezes face ao início do milénio, com 12% desse valor a ser devido a credores chineses.

O estudo analisa sete países em detalhe, incluindo Angola, que é apontado como o país africano que recebeu mais empréstimos da China nos últimos 20 anos (mais de 42 mil milhões de dólares).

Angola deve mais à China do que os três países seguintes, ultrapassando a soma dos 13,7 mil milhões de dólares da Etiópia, 9,8 mil milhões da Zâmbia e 9,2 mil milhões do Quénia-

O pagamento, alívio e cancelamento da dívida continua a ser, supostamente, uma prioridade para o governo do Presidente João Lourenço no segundo mandato, que começou em Setembro de 2022, tal como diversificar as parcerias externas para além da híper-dependência da China.

A China tem sido o maior credor dos países africanos nas últimas décadas, ultrapassando os Estados Unidos da América, a União Europeia e o Japão, admitindo os analistas internacionais que, longe de ser uma estratégia sofisticada para se apropriarem de activos africanos, os empréstimos da China, numa fase inicial, terão criado uma armadilha da dívida para a China, que se enredou profundamente com os parceiros africanos, cada vez mais maturos e assertivos.

O gigante asiático é o maior credor da Zâmbia, por exemplo, o primeiro país a entrar em Incumprimento Financeiro no seguimento da pandemia de Covid-19, e as consequências económicas não só da pandemia, mas também da invasão da Ucrânia pela Rússia fez outros países pararem de pagar as suas dívidas, como é o caso mais recente do Gana.

De acordo com os critérios do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), 22 dos 54 países africanos estão em sobreendividamento, incluindo todos os países lusófonos.

Assim sendo, a China está a mudar a interacção com os países africanos, tendo colocado um forte travão aos desembolsos, que passaram de 28,4 mil milhões de dólares em 2016, para 8,2 mil milhões em 2019 e apenas 1,9 mil milhões de dólares em 2020, durante a pandemia.

A crise da dívida que afecta os países africanos tem motivado um intenso debate entre os académicos, bancos multilaterais, analistas e investidores, com vários observadores a defenderem que o nível actual do rácio da dívida face ao PIB, entre os 60 e os 70%, é insustentável tendo em conta a subida das taxas de juros pelos bancos centrais ocidentais e o aumento da inflação nomeadamente nos bens alimentares e energéticos, que se junta ao elevado preço que os investidores cobram para emprestar dinheiro aos países africanos, percepcionados como mais arriscados em termos de credibilidade dos pagamentos.

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, diz que as relações com a China são “muito positivas” há mais de 20 anos e que o país vai continuar a apostar diariamente nesta cooperação e amizade entre os dois Estados.

Para Vera Daves, as relações entre Angola e a China, são mutuamente reconhecidas como muito positivas há mais de duas décadas, num clima de amizade e cooperação estratégica em várias áreas, com destaque para as relações comerciais, financeiras e económicas, nas quais Angola continuará a apostar diariamente dentro do espírito de cooperação e amizade existentes entre as duas nações.

A história repete-se. O Governo/MPLA estendeu a mão (e as riquezas qua ainda são nacionais) à China para pedir assistência técnica na elaboração de projectos sustentáveis e assim poder candidatar-se aos financiamentos, quer do Governo, quer dos potenciais investidores chineses interessados no desenvolvimento de Angola.

Uma das solicitações foi feita pela secretária de Estado para as Relações Exteriores angolana, Esmeralda Mendonça, na abertura de um Fórum de Negócios Angola-China no domínio da Agricultura e Pescas.

Esmeralda Mendonça frisou que as potencialidades industriais, agrícolas e tecnológicas fazem da China um dos maiores parceiros estratégicos do continente africano, cujas economias necessitam, e uma alavanca para o desenvolvimento cada vez mais sustentável.

Segundo Esmeralda Mendonça, a China tem sabido responder satisfatoriamente aos anseios dos governos dos países africanos, em troca de uma cooperação mutuamente vantajosa, cujos efeitos têm vindo a reflectir-se no seio das suas populações (no caso de Angola só são 20 milhões de pobres). Por outras palavras, os africanos entram com as riquezas e os chineses com a experiência. No fim, os africanos ficam com a experiência e os chineses com as riquezas. Fácil!

“No nosso caso em particular, esta relação está alicerçada na parceria estratégica estabelecida através da assinatura de instrumentos jurídicos”, referiu a governante angolana, sublinhando que os projectos apresentados irão contribuir de forma significativa para o êxito das estratégias traçadas pelo Governo angolano, no âmbito da diversificação da sua economia e aumentar o tecido empresarial do sector mais importante para o desenvolvimento da sociedade angolana.

Recorde-se que os chineses, como os portugueses e ao contrário dos técnicos do MPLA, plantam as couves com a raiz para baixo. Como os dirigentes do MPLA em particular, e os angolanos em geral, têm um atávico complexo de inferioridade em relação aos portugueses, bem como aos angolanos da etnia branca, nunca aceitaram os seus ensinamentos. Agora, embora sejam os mesmos mas com origem em Pequim, talvez aceitem…

Angola pode ser forçada a uma reestruturação da dívida, dado que as reservas em moeda estrangeira do país diminuem dramaticamente.

A China está relutante em amortizar os empréstimos a Angola, mas percebe que as suas opções estão a diminuir, diz Mark Bohlund, analista sénior de investigação da Redd Intelligence em Londres. “Deixar para depois aumentará o tamanho do corte de cabelo” que a China terá de fazer, diz ele.

Há poucos sinais de que o presidente João Lourenço será capaz de colocar as finanças do país em bases sustentáveis. O petróleo é que irá decidir, desde logo porque a diversificação da economia angolana longe da dependência do petróleo será um processo a longo prazo… e talvez até inexequível.

Após o fim da longa guerra civil do país em 2002, a relutância dos angolanos em aceitar as condições associadas ao financiamento ocidental levou ao afluxo de empréstimos chineses. Foi um salto da frigideira para o fogo, com o país obrigado a vender mais petróleo, o seu principal activo, quando o preço estava a cair.

O governo do MPLA consegue linhas de crédito chinesas apoiadas por garantias petrolíferas para financiar investimentos. Isso não significa que Angola tenha dinheiro nas mãos: os recursos são usados para empresas públicas chinesas no desenvolvimento de projectos de infra-estrutura e industriais.

Angola nem sequer beneficia em termos de emprego, já que as construtoras chinesas constroem projectos de infra-estrutura principalmente com os seus próprios empregados.