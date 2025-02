AQUI TEM ASSUNTO: CHIVUKUVUKU & ADALBERTO

Abel Chivukuvuku: Adalberto, meu caro, há uma coisa que me anda aqui a pesar no peito…

Adalberto Costa Júnior: Só uma? Então estás com sorte!

Abel Chivukuvuku: (Ri) Vamos falar do dinheiro que a UNITA deve ao PRA-JA Servir Angola.

Adalberto Costa Júnior: Ahhh, Abel, estás a ver como me estragas o café?

Abel Chivukuvuku: Estragar café? Mas sou eu que estou a dever ou és tu?

Crónica de Malundo Kudiqueba

Adalberto Costa Júnior: (Engasga-se ligeiramente) Bem… isto são questões burocráticas, sabes como é…

Abel Chivukuvuku: Não, não sei. O que eu sei é que compromisso é compromisso! Isso é muito feio, Adalberto. Olha, quem não é fiel no pouco, nunca será no muito.

Adalberto Costa Júnior: (Tenta desconversar) Mas tu ainda falas de fidelidade depois do que te fizeram com o teu partido?

Abel Chivukuvuku: Uma coisa é ser traído, outra coisa é ser traidor. Não confundas o ladrão com o roubado!

Adalberto Costa Júnior: Mas, Abel, política é assim…

Abel Chivukuvuku: Não, não é assim que devia ser. É na oposição que temos de mostrar aquilo que realmente seremos quando chegarmos ao poder. Se agora já esqueces as dívidas, imagina se um dia tiveres o cofre do Estado na mão!

Adalberto Costa Júnior: (Coça a cabeça, sem jeito) Estás a exagerar…

Abel Chivukuvuku: Exagerar? Meu caro, se me pagasses com a mesma rapidez com que me ligaste em 2022 a pedir apoio, já estava tudo resolvido!

Adalberto Costa Júnior: (Ri sem graça) Olha, vamos fazer assim… eu pago-te em parcelas.

Abel Chivukuvuku: (Rindo) Ahhh, então agora a UNITA virou banco? Só falta vires com juros e garantias!

Adalberto Costa Júnior: Meu caro, eu sou político, não sou banqueiro!

Abel Chivukuvuku: Pois, pelos vistos já aprendeste a renegociar dívidas!

Adalberto Costa Júnior: (Suspira) Pronto, pronto, vamos resolver isso…

Abel Chivukuvuku: Isso, resolve-se, antes que eu tenha de pôr um cartaz na sede da UNITA: “Fiado só amanhã!”