ACJ NÃO QUER LEVAR A CULPA SOZINHO?

Depois das polémicas eleições de 2022, o líder da oposição em Angola, Adalberto da Costa Júnior, tem sido alvo de “piadas” e foi até apelidado de “pai da serenidade”:

Por César Chiyaya (*)

1 – Nunca antes se criticou tanto a oposição em Angola como agora.

2 – No fundo, a situação apenas piorou com o surgimento do grande estratega moçambicano, Venâncio Mondlane.

3 – Os angolanos, até hoje, tentam compreender o que realmente falhou em 2022, considerando que o MPLA estava disposto a ceder.

4 – Aliás, ao contrário da FRELIMO, em Moçambique, que se atribuiu quase 80%, o MPLA, em Angola, atribuiu-se apenas 51%…

5 – Ou seja, bastava apenas um “empurrãozinho” para que os angolanos alcançassem a tão sonhada “alternância política”, um sonho de há 50 anos.

6 – Mas o líder da oposição surgiu e disse: “serenidade” – impedindo o povo de ir para a rua.

7 – Esta frase ficou na história moderna de Angola como a frase que supostamente “adiou a mudança em Angola”.

8 – E toda a culpa foi atribuída a Adalberto da Costa Júnior, mas ele afirma que, afinal, não tomou essa decisão sozinho.

9 – Estas revelações foram feitas no último colóquio que a FPU realizou neste fim-de-semana.

10 – ACJ, literalmente, “entregou” ou, melhor, “queimou” os seus parceiros da FPU: Abel Chivukuvuku e Filomeno Vieira Lopes.

11 – O desabafo de ACJ surge após um jornalista ter sugerido que Abel Chivukuvuku se afastasse da UNITA “para não vir a engolir sapos, tal como fizeram Samakuva e ACJ”.

12 – ACJ, cansado, disse: “Meu caro, não quero denunciar os meus colegas, mas esta decisão de não pôr o povo na rua não foi tomada por mim sozinho e não houve qualquer oposição quando foi decidida.”

13 – ACJ acrescentou: “Temos de admitir, aprendemos com Moçambique.

14 – Nunca mais iremos pelas vias institucionais, mas saiba que essa decisão de não pôr o povo na rua foi unânime.”

15 – ACJ também afirmou: “Entendo por que devo assumir a culpa, porque sou o líder da FPU.”

16 – Ou seja, ao contrário daqueles que “apaixonadamente” dizem que a decisão de não pôr o povo na rua “foi inteligente”.

17 – O líder da oposição parece reconhecer, sem rodeios, que a oposição que lidera, em 2022, falhou.

“E até lá, estou-me nas tintas.”