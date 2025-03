A UNITA EM CABINDA E… QUE MAIS?

Para responder a esta pergunta, eu diria que a UNITA, com todo o respeito e humanismo que sempre demonstrou aos habitantes de Cabinda, deveria sentir-se em casa, e limitar-se a não fazer demasiadas promessas porque Cabinda só aspira a uma única solução… o seu direito à autodeterminação.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Sim eu digo com tanta energia e vigor que muitas promessas matam as promessas e como se sabe no amor, o amor é rosa, cada pétala uma ilusão e cada espinha uma realidade, então seria bom que a UNITA deixasse o campo do amor das falsas promessas ao MPLA, o único habilitado, há anos, a mentir aos Cabindas pela obsessão das falsas promessas eleitorais, económicas e sociais, sim mas não vocês, irmãos da UNITA.

Queridos irmãos, o povo de Cabinda sempre ouviu, acolheu e apoiou a UNITA na sua luta pacífica pela conquista do poder por via eleitoral. Embora essas mesmas eleições nunca tenham sido livres nem transparentes, o povo de Cabinda soube sempre dar à UNITA os resultados à altura das suas expectativas porque o MPLA sempre perdeu em Cabinda.

Mesmo com a fraude nunca mais vai ganhar votos em Cabinda, apesar das falsas promessas que eles estão certamente a preparar dentro do seu gabinete de acções psicológicas, e que culminará talvez por uma visita a Cabinda do falso campeão da paz, o demitido incompetente da mediação do conflito do leste da RDC.

Caro Liberty Chiyaka, quero dizer-lhe aqui como um lembrete histórico que a situação de Cabinda nunca foi agravada pela existência de facto de uma guerrilha liderada pela FLEC que luta não pela autonomia, mas sim pela independência desta região, tanto mais que o general presidente do MPLA disse que a FLEC não representa nenhuma ameaça. A situação de Cabinda agrava-se de dia para dia pela incompetência notória do governo angolano e do seu chefe, pela negação aos Cabindas do seu direito ao diálogo para a resolução pacífica do conflito.

Caro amigo Liberty Chiyaka, você tem razão em dizer que o povo de Cabinda precisa de uma nova abordagem para realizar as suas aspirações legítimas à paz, liberdade e prosperidade, tendo falhado várias expectativas de entendimento com vários dignitários de Cabinda, para nós não é uma nova abordagem, pois as nossas legítimas aspirações não se limitariam apenas à paz e à prosperidade, mas pelo direito de escolher o nosso destino, de recuperar a nossa soberania, a nossa cultura, a nossa identidade e sobretudo o respeito pela nossa dignidade como povo.

Tem razão em dizer que a UNITA tem propostas concretas para esta nova abordagem, que compreende que a Assembleia Nacional (autoritária e exclusiva do MPLA) no âmbito das suas competências políticas e representativas, deve tomar a iniciativa política e programar a discussão específica das propostas que conduzirão à paz democrática em Cabinda. Convence-te de que isso nunca vai acontecer quando sabemos há quantos anos as autarquias são sempre adiadas por esta assembleia por medo de que o MPLA perca o poder a nível local, não se engane porque sabe perfeitamente que isso nunca acontecerá, mas acima de tudo nunca resultará em um voto favorável.

A UNITA tem razão em dialogar com as autoridades locais e outros líderes de Cabinda sobre o Projecto de Lei das Autarquias de Nível Supramunicipal em Cabinda, mas eu sei que você não tem a memória curta para esquecer que muitos programas como o PIIM, divisões administrativas etc., que esta assembleia do MPLA votou milhões de dólares de orçamentos nunca serviram para nada para os angolanos e quanto mais para os Cabindas.

Perante todas estas mentiras, que cheiram a fedor de operações eleitorais, pedimos-lhe que as deixe para o MPLA, porque para nós Cabindas e do meu ponto de vista pessoal, a única proposta viável da UNITA sobre Cabinda permanece, e permanecerá para sempre, é o diálogo para uma possível ampla autonomia, e neste ponto os Cabindas apoiá-lo-ão até à sua subida ao poder quando esse momento chegar.

O mais importante seria já lançar-se plenamente na batalha contra as leis injustas que estão a ser postas em prática, nomeadamente sobre a escolha do futuro presidente da comissão eleitoral, que me parece, vai repetir os mesmos equívocos do passado para roubar-lhe a vitória, é para mim a maior inquietação para os próximos dias.

Para o resto e com toda a elegância, diria que o périplo do Grupo Parlamentar da UNITA em Cabinda foi uma boa escolha e uma coisa boa, penso que a UNITA sempre se sentirá em casa e acredito que os Cabindas estarão sempre ao lado dos defensores dos oprimidos, com a mandioca da casa, o bom vinho de palma rezando para não morrer de malária e da intolerância política crónica do nosso campeão e fazedor de guerra.

Deus proteja a UNITA e abençoe Cabinda