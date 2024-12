UNIVERSIDADE DE COIMBRA E PERFIL CRIATIVO CELEBRAM ACORDO

A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e a editora Perfil Criativo | AUTORES.club celebraram hoje um protocolo de cooperação que visa a realização de estágios curriculares, fortalecendo os laços entre a academia e o mercado editorial profissional.

Este acordo reflecte o compromisso de ambas as instituições em promover o alargamento do conhecimento e a valorização dos campos das Artes, das Humanidades e das Ciências Sociais.

O protocolo reconhece o potencial de benefício mútuo ao unir a excelência académica da FLUC com a experiência prática da Perfil Criativo | AUTORES.club, que actua em projectos culturais e criativos de relevância internacional.

A parceria proporcionará aos estudantes da FLUC a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nas salas de aula em contextos reais, desenvolvendo competências fundamentais para o desenvolvimento de projectos culturais.

Esta parceria não só enriquece a experiência educativa dos estudantes, mas também fomenta o intercâmbio de ideias e práticas inovadoras entre o universo académico e o sector cultural. Trata-se de um passo significativo no fortalecimento das relações entre a Universidade de Coimbra e agentes culturais, em prol do avanço das Artes, das Humanidades e das Ciências Sociais.

A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra é uma referência em Portugal e no mundo no ensino e investigação em áreas como a Literatura, a Filosofia, a História e a Cultura.

A Perfil Criativo | AUTORES.club é uma micro-empresa independente com 20 anos (2004-2024), classificada pelos seus resultados de gestão como uma das 5% melhores de Portugal, com três grandes áreas de actividade (Formação, Tradução e Edição), regista no seu histórico uma forte dedicação à concepção e execução de projectos culturais e criativos, com foco na inovação e na valorização do património artístico e intelectual e também na promoção das relações e “democratização do conhecimento” entre a Europa e África.