UNITA PASSA A PENTE FINO PROBLEMAS SOCIAIS NO NAMIBE

No âmbito da deputação de proximidade os deputados do círculo provincial da UNITA no Namibe receberam nesta quarta-feira, 10 de Janeiro, em audiência, os representantes da Associação dos Pacientes Renais, o director do Gabinete Provincial da Saúde, os representantes do Sindicato de Trabalhadores dos Caminhos-de-Ferro de Moçâmedes (CFM), o representante dos Estudantes da Universidade do Namibe do curso de Navegação e Mecânica Naval, bem como os cidadãos prejudicados pelas empresas privadas com descontos salariais para a Segurança Social, porém, sem se reflectirem naquela instituição.

Por Geraldo José Letras

Os representantes da Associação dos Pacientes Renais que clamam pela construção de um centro de hemodiálise na província do Namibe foram recebidos em audiência pelos deputados do círculo provincial da UNITA.

Na mesma ocasião, fez-se presente o director do Gabinete Provincial da Saúde que garantiu aos parlamentares a construção para breve do centro de hemodiálise no recinto do Hospital Ngola Kimbanda no sentido de socorrer os pacientes renais que continuam a ser obrigados, com muito sacrifício, a ter que viajar para a província da Huíla em busca de assistência médica no Centro de Hemodiálise da cidade do Lubango.

Com os representantes do Sindicato dos trabalhadores dos Caminhos-de-Ferro de Moçâmedes (CFM) foram passados em revista o grau de cumprimento do caderno reivindicativo para o reajustamento salarial, incluindo os subsídios e melhoria de condições de trabalho.

A garantia vinda dos representantes do Sindicato e do delegado provincial do CFM é de que a partir de Dezembro de 2023 o Conselho da Administração do CFM começou a responder positivamente aos pontos constantes do caderno reivindicativo.

Os estudantes da Universidade do Namibe do curso de Navegação e Mecânica Naval, que esperam há mais de 6 anos pela certificação marítima internacional como oficiais da Marinha Mercante, também foram recebidos pelos parlamentares para uma audiência que contou com a presença da Reitoria da Universidade do Namibe para apresentar a sua versão onde esta diz estar a empenhar-se para a solução do problema.

Finalmente, foram também recebidos em audiência pelos deputados do Galo Negro, os cidadãos prejudicados pelas empresas privadas com descontos nos seus salários para a Segurança Social, sem que os referidos valores se reflectissem na base de dados daquela instituição INSS (Instituto Nacional de Segurança Social).

No final da sessão de audiências, os deputados residentes na província do Namibe em representação da UNITA prometeram aos representantes de cada classe intermediar por eles junto das instituições competentes em razão da matéria para a solução dos problemas apresentados.