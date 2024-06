TURBULÊNCIA ENTRE KIM E XI

O “tributo à pegada”, conhecido por comemorar o passeio e a construção da amizade entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente chinês Xi Jinping durante a visita de Kim a Dalian, na China, em maio de 2018, foi recentemente identificado como removido.

Segundo múltiplas fontes, a homenagem, que estava localizada na praia da ilha de Bangchui, nos arredores de Dalian, onde os dois líderes caminharam e conversaram, já não pode ser encontrada, relata JoongAng Ilbo, um diário sul-coreano.

As fotos recentemente obtidas através de fontes norte-coreanas por JoongAng Ilbo mostram apenas vestígios cobertos com concreto asfáltico preto onde costumavam estar as pegadas.

JoongAng Ilbo também coletou imagens do passado mostrando a homenagem instalada, com dois pares de pegadas voltadas lado a lado na mesma direção. Embora não tenha havido nenhum anúncio oficial da China sobre a instalação da homenagem, é amplamente conhecido que ela foi instalada para comemorar a caminhada dos dois líderes.

À luz disto, especula-se nos círculos diplomáticos que a remoção das pegadas teria sido impossível sem a aprovação do Presidente Xi. Uma fonte local familiarizada com o assunto disse ao diário: “há uma grande possibilidade de que o governo central tenha emitido instruções para a remoção”.

Outra fonte mencionou, “também se sabe que o ‘7º Salão de Exposições’, anteriormente localizado em um restaurante perto da praia da Ilha de Bangchui, foi fechado”, acrescentando: “O Presidente Kim também passou pelo salão de exposições enquanto exibia fotos de Visitas de Kim Il Sung e Kim Jong Il à Ilha Bangchui.” O momento exato da retirada da homenagem à pegada e do fechamento da sala de exposições não foi confirmado.