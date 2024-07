Suplementos nutricionais salvam crianças da desnutrição na província da Huíla. Como parte da resposta integrada nas unidades de saúde são disponibilizados suplementos nutricionais importantes para a recuperação das crianças.

Por Kelson Sobrinho (*)

Maria Fernanda dirigiu-se à Unidade Especial de Nutrição da Mitcha, no município do Lubango, porque o seu filho de 11 meses estava com dificuldades em se alimentar e estava muito fraco. A mãe mal sabia que se tratava de desnutrição. “A criança não se alimentava bem durante alguns dias, então vim ao Hospital para fazer uma consulta”, conta.

Pelo peso e estado nutricional em que se encontrava o filho de Maria, foi recomendada a introduzir papas suplementares (RUTF) na dieta alimentar do seu filho António de 11 meses de idade.

“Normalmente eu dava ao bebé papa de manhã e funge durante o dia mas depois da consulta aprendi que posso dar verduras, frutas, a quitaba (suplemento alimentar) que recebi no hospital e água tratada para melhorar a alimentação do bebé.” conta satisfeita a mãe.

O filho de Maria é uma das 22 mil crianças atendidas pelo programa de combate a desnutrição nas províncias da Huíla e Benguela. Destas crianças a maior parte foram tratadas no ambulatório onde foram observadas e passaram a receber o suplemento nutricional.

A implementação do programa que conta com o apoio técnico do UNICEF e o financiamento de parceiros como o Governo da Áustria, permitiu a aquisição de suplementos nutricionais e outros materiais para contribuir na prevenção e tratamento da desnutrição no município do Lubango, na província da Huíla.

“Os suplementos têm uma grande importância. O número de mães que procuram consultas aumenta quando há suplemento alimentar, esses suplementos auxiliam as mães a manterem uma boa alimentação para as crianças.” Afirma Juliana Nangolo, Técnica de enfermagem na área de nutrição na Unidade Especial de Nutrição da Mitcha no município do Lubango.

No total, cerca de 15.000 caixas de alimentos prontos para usar foram adquiridas e entregues às autoridades municipais, das províncias da Huila e Benguela, que posteriormente apoiaram o tratamento de cerca de 200.000 crianças com desnutrição.

“Como técnica de enfermagem aconselho as mães a fazerem as consultas regularmente mesmo quando não há suplementos alimentar disponíveis. Porque nós gostaríamos de incentivar as mães e as crianças a consumirem também os alimentos locais para melhorar a sua alimentação,” explica a Técnica.

Na Unidade Especial de Nutrição da Maxiqueira no município do Lubango, a médica Lizângela Constantino, responsável da Unidade Especial de Nutrição explica que por dia recebem cerca de 6 pacientes saídos de outras unidades hospitalares, mas os casos que requerem mais atenção são aqueles onde o paciente demonstrou sinais de recuperação positivos e alguns meses depois retorna a unidade especial de nutrição.

Angelina Neto, mãe de Adriano Jamba de 1 ano conta que o seu filho está na unidade de saúde há 4 semanas e durante esse tempo gostou muito da recuperação do Adriano: “Ele já sorri e brinca, o acompanhamento da Drª. ajudou muito na saúde do bebé. “

“ O apoio que recebemos do UNICEF e do Governo da Áustria é que permitem o funcionamento normal da nossa Unidade e agradecemos o suporte que recebemos. Já tive oportunidade de receber 4 formações na área de nutrição, o que aumentou a minha capacidade de intervenção no meu trabalho“ destaca a Lizângela Constantino, Responsável da Unidade especial de Nutrição.

Graças ao trabalho de Lizângela Constantino e dos técnicos/as de Saúde da província da Huila várias crianças com desnutrição podem ser identificadas nas comunidades e encaminhadas a tempo para a Unidade de Saúde mais próxima.

O apoio do Governo da Áustria e do UNICEF têm sido importantes para que mais suplementos nutricionais sejam disponibilizados, mais técnicos de saúde sejam formados, e mais mães sejam capacitadas para a identificação de casos de desnutrição.