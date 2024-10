SODIAM ARRECADA 12 MILHÕES DE EUROS EM DIAMANTES

A diamantífera estatal angolana (do MPLA) Sodiam arrecadou 12,9 milhões de dólares (11,9 milhões de euros) com a venda de 44 diamantes, avaliados num total de 1.493 quilates.

Segundo um comunicado da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), as 44 pedras licitadas na quarta-feira eram provenientes das minas de Somiluana, Lulo, Kaixepa, Tchegi, Chitotolo, Luele e Catoca, tendo participado no leilão 37 empresas internacionais.

As sessões de avaliação decorreram entre 7 e 15 de Outubro, nas instalações da Sodiam, sendo as licitações submetidas por via electrónica.

No comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, refere que “este leilão permitiu aferir que, apesar da situação pouco favorável do mercado internacional, onde se verifica uma fraca demanda e elevados níveis de stock nas principais praças, o preço para determinadas categorias das produções angolanas mostrou-se de certo modo satisfatório”.

O responsável da Sodiam sublinha, na mesma nota de imprensa, que os resultados do leilão permitirão “um certo alívio” à pressão sobre a tesouraria das sociedades mineiras e acrescentou que “os diferentes agentes da indústria continuarão a trabalhar em conjunto para encontrar medidas visando minimizar os impactos desta fase negativa do mercado”.

A Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização de diamantes de Angola produzidos em 18 minas kimberlíticas e aluvionares.

Recorde-se que, no passado dia 30 de Agosto, o Governo do general João Lourenço disse que Angola estava a comercializar os diamantes produzidos no país a metade do preço praticado há dois anos, devido ao contexto internacional, com impacto negativo nas empresas, economia e projectos sociais.

Apesar de tudo parecia, parece, que nem os diamantes ajudam o Presidente João Lourenço a provar que o MPLA fez mais em 50 anos do que Portugal em 500!

Falando a alguns jornalistas, o secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor, disse nesse dia que “a nossa arrecadação de receitas está hoje pela metade e isso tem muito a ver com a situação internacional. Estamos a vender hoje (os diamantes) pela metade de preço do que vendíamos há dois anos”.

De acordo com o governante, os preços praticados actualmente têm impacto negativo nas empresas produtoras do mineral, e também na economia do país e nos projectos sociais de desenvolvimento local, no âmbito da responsabilidade social.

Jânio Correia Vítor deu conta, por outro lado, que pelo menos nove milhões de quilates de diamantes tinham sido já produzidos até Agosto, sem avançar o volume de receitas, salientou que até Dezembro as autoridades esperam ultrapassar a barreira dos 10 milhões, sobretudo com a entrada em produção da mina do Luele.

O responsável falava em conferência de imprensa de apresentação da II Conferência Internacional de Diamantes de Angola (AIDC, na sigla inglesa 2024) agendada para os dias 23 e 24 de Outubro em Saurimo, província da Lunda Sul.

“Angola: Investir juntos para fazer a diferença na comunidade” é o lema da conferência, iniciativa do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola que deve juntar perto de 250 participantes de países de África, Ásia, América e Europa.

Investigação geológica mineira, exploração de diamantes em Angola, lapidação, inovação tecnológica e a logística na indústria e no sector semi-industrial são alguns dos temas agendados para esta edição do AIDC 2024.

Já no passado dia 7 de Agosto, a administração da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA), revelou que os preços dos diamantes angolanos ficaram 30% a 55% abaixo do planificado no primeiro semestre de 2024.

O administrador executivo da ENDIAMA, Laureano Receado Paulo, disse que, “de facto, a situação do mercado dos diamantes não está muito satisfatória. Hoje temos, praticamente, vendas abaixo de 30% a 55% do preço planificado. Se se mantiverem os níveis actuais dos preços provavelmente vamos experimentar algumas dificuldades até o final do ano”.

O responsável, que falava na abertura do workshop de balanço semestral de produção de diamantes neste ano e perspectivas para o futuro, sinalizou também um conjunto de desafios que actualmente o subsector dos diamantes enfrenta.

De acordo com o gestor, o segmento da produção dos diamantes em Angola só poderá melhorar com o conhecimento geológico para a descoberta de novas minas, realçando que já decorrem trabalhos para a melhoria do sistema de desmonte, carregamento, transporte e tratamento de diamantes.

“Continuamos também a dar ênfase à questão relacionada com questões económicas, teremos de trabalhar sempre no sentido de reduzir os custos ambientais e também constitui para nós uma grande missão a questão da responsabilidade social”, frisou.

Laureano Receado Paulo apontou ainda a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e investigativa a nível da mina de Catoca, uma das maiores minas do país, para a manutenção da sua produção até os próximos 20 anos, referindo que a mina do Luele estava em fase de consolidação.

“Neste momento temos em fase muito avançada dois projectos da ENDIAMA que é o Chambacanda e o Luaximba, que poderão, num futuro breve, aumentar o ciclo produtivo a nível do subsector dos diamantes”, concluiu.

Segundo o portal Minas de Angola, pelo menos 4,2 milhões de quilates de diamantes foram produzidos nos primeiros cinco meses de 2024 em Angola, período em que o país arrecadou 288 milhões de dólares.

As minas de Catoca e Luele produziram a maior parte dos diamantes neste período, nomeadamente 88% da produção retirados de depósitos primários e 12% dos depósitos secundários.

O ano passado, Angola apresentou as suas potencialidades mineiras na Conferência Mining INDABA 2023, na África do Sul, promovendo também os minerais necessários para a transição energética.

Segundo o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, que chefiou a delegação angolana ao evento, a divulgação do potencial mineiro do país visava atrair investidores para a prospecção e pesquisa desses minerais em solo angolano.

“Para esta conferência nós trazemos especificamente a promoção dos minerais que são necessários para a transição energética, não queremos com isso dizer que estamos apenas a preocuparmo-nos com os minerais importantes para a transição energética, mas divulgar o potencial que o país tem”, disse o ministro.

Em declarações à margem da conferência, que congregou vários operadores do sector mineiro do continente africano e não só, Diamantino Pedro Azevedo também destacou a presença de empresas angolanas no evento.

“Trazemos a parte institucional, onde damos a conhecer como as empresas podem obter os direitos mineiros para que possam desenvolver a sua actividade no nosso país, bem como as infra-estruturas que já possuímos de apoio à indústria mineira”, referiu.

As acções e potencialidades de Angola a nível da indústria mineira foram abordadas num painel específico, tendo o ministro mantido contactos com dirigentes de várias empresas mundiais do sector e com instituições financeiras interessadas em financiar o sector mineiro angolano.