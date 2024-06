SE GANHAR, UNITA DISPENSARÁ JORNALISTAS DO REGIME

A UNITA afastará todos jornalistas com ligações ao MPLA quando chegar (e se chegar) ao poder em 2027. A lista nominal inclui nomes sonantes como Francisco Mendes, Cabingano Manuel, Ernesto Bartolomeu, Ana Lemos e até os comentadores políticos serão afastados.

Por Malundo Kudiqueba

Os referidos jornalistas têm sido criticados por desenvolverem um trabalho percebido como pró-governo. À medida que o cenário político em Angola se prepara para um potencial novo rumo com a UNITA à frente do governo em 2027, muitos jornalistas da TPA, RNA, JA e TV ZIMBO, estão a ser mencionados que a UNITA não os queira à frente dos principais órgãos de comunicação social de Angola.

Contextualizando a situação chegamos à seguinte conclusão: A UNITA tem toda razão para fazer as suas reclamações contra os jornalistas em questão, mas também pode perder a razão porque qualquer interferência política que vise silenciar ou substituir vozes críticas ameaça a essência da democracia. Portanto, a simples menção de afastamentos de jornalistas devido a uma mudança de governo é alarmante.

Fazendo uma análise mais abrangente importa reconhecer que a possível intenção da UNITA de afastar jornalistas pode ser vista, então, como uma tentativa de corrigir um desequilíbrio percebido, estabelecendo um critério informativo mais imparcial e representativo.

A substituição de jornalistas com base nas suas associações políticas ou alinhamentos editoriais não é uma solução justa ou ética. Em vez disso, a promoção de uma imprensa livre e independente deve ser a prioridade de qualquer governo comprometido com a democracia. Isso implica criar condições para que os jornalistas possam trabalhar sem medo de represálias, assegurando que todas as vozes, independentemente das suas inclinações políticas, tenham espaço para se expressar.

Além disso, o afastamento de jornalistas estabelecidos pode ter consequências negativas a longo prazo. Tal acção pode desencorajar a entrada de novos talentos no jornalismo e criar uma cultura de auto-censura, onde os profissionais temem represálias futuras dependendo da mudança de governo. Este ciclo vicioso só prejudica a qualidade da informação disponível ao público e enfraquece a capacidade da imprensa de cumprir seu papel fundamental.

Portanto, se a UNITA realmente aspira a governar com justiça e transparência, deve demonstrar um compromisso claro com a liberdade de imprensa. Em vez de afastar jornalistas, deve incentivar um ambiente onde a diversidade de opiniões seja valorizada e protegida. A construção de um jornalismo verdadeiramente livre requer mais do que a simples substituição de vozes; exige uma mudança estrutural que promova a responsabilidade, a imparcialidade e a integridade jornalística.

A suposta intenção de afastar jornalistas influentes em 2027 é uma questão que deve ser tratada com extrema cautela e responsabilidade. A liberdade de imprensa não é apenas um direito fundamental, mas um pilar central de qualquer democracia saudável. Qualquer governo que se comprometa com os princípios democráticos deve priorizar a protecção e o fortalecimento do jornalismo garantindo que todas as vozes tenham espaço para serem ouvidas e respeitadas.

Foi-nos confidenciado que a UNITA argumenta que jornalistas que actuaram com parcialidade durante a era MPLA comprometeram a integridade da informação e a liberdade de imprensa. Este posicionamento pode ser visto sob duas perspectivas: a busca por justiça e ética no jornalismo, ou a prática de uma política de retaliação e vingança. O foco aqui seria criar um novo padrão de imparcialidade e justiça na comunicação pública, onde a verdade e a integridade das informações sejam prioritárias.

A medida pode ser vista como uma maneira de excluir aqueles que discordaram ou criticaram a UNITA, o que poderia ser um retrocesso para a liberdade de imprensa e a diversidade de opiniões na mídia angolana. A questão central é se a mudança será conduzida com base em princípios éticos ou em uma agenda punitiva.

Conselho amigável para UNITA. A UNITA deve oferecer oportunidades de formação e reciclagem para jornalistas que estejam dispostos a mudar a sua conduta profissional e adoptar um comportamento mais ético. Esta é uma abordagem positiva, pois não apenas penaliza a parcialidade, mas também busca transformar os profissionais e prepará-los para um papel mais ético no futuro.

Programas de formação poderiam incluir cursos sobre ética jornalística, técnicas de reportagem objectiva e princípios de imparcialidade. Oferecer essas oportunidades é uma forma de promover o crescimento profissional e garantir que os jornalistas venham desempenhar um papel construtivo na sociedade angolana.

No entanto, a criação de um sistema que realmente reflicta esses princípios sem cair em subjectividades ou preconceitos é um desafio significativo. A avaliação deve ser feita de maneira objectiva, com critérios claros e procedimentos bem definidos. Deve haver um compromisso com a transparência em todas as etapas desse processo, desde a criação dos critérios de avaliação até a comunicação dos resultados e a oferta de oportunidades de formação para aqueles dispostos a melhorar.

Outro aspecto essencial é garantir que qualquer medida tomada contra jornalistas seja feita com total respeito pelos direitos dos trabalhadores. A UNITA deverá assegurar que a rescisão de contratos, se necessária, seja feita de acordo com a lei, oferecendo pacotes de indemnização justos e assegurando que os direitos dos trabalhadores sejam plenamente respeitados.

Um governo que preza pela justiça deve ser exemplar também na sua conduta com os profissionais do sector, tratando qualquer medida de forma ética e legal, para não apenas promover a integridade jornalística, mas também servir de exemplo para a administração pública em geral.

A verdadeira mudança no jornalismo não deve ser uma questão de substituir um grupo de jornalistas por outro, mas de reformar o sistema de forma a garantir que todos os profissionais do sector possam operar de maneira justa e imparcial. A construção de um ambiente de imprensa livre e responsável é um objectivo que deve transcender as disputas políticas e focar no serviço ao público.