ORGIA DOS CANIBAIS DURA HÁ 49 ANOS

O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, felicitou Angola pelo 49º aniversário da independência, que hoje se celebra, destacando a parceria “excepcional” entre os dois países nos últimos anos.

Os EUA têm estreitado a relação diplomáticas e económicas com Angola desde que o Presidente angolano não nominalmente eleito, general João Lourenço, chegou ao poder, sendo esperada na primeira semana de Dezembro a visita do Presidente norte-americano, Joe Biden, o primeiro chefe de Estado dos EUA a visitar Angola.

“Expandimos o comércio e o investimento, aumentámos a nossa cooperação em matéria de segurança, desenvolvemos os nossos esforços colaborativos na área da saúde e reforçámos a nossa relação bilateral”, sublinha-se na mensagem do Departamento de Estado.

“Como disse, quando visitei Luanda no início do ano, o futuro da América e o futuro de África estão unidos. Os nossos povos estão unidos, a nossa prosperidade e sucesso estão ligados”, salientou Anthony Blinken, felicitando o povo angolano pelo dia da independência.

Ao contrário da verdade histórica, os panfletários das agências de notícias e similares (como é o caso da Lusa), dizem que a independência de Angola foi proclamada no dia 11 de Novembro de 1975, por Agostinho Neto, líder do MPLA, omitindo que no mesmo dia a independência foi também proclamada por Holden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi.

A VERSÃO DO DONO DO REINO, O MPLA

«O Bureau Político do Comité Central do MPLA, saúda todo o povo angolano, por ocasião do 49⁰ Aniversário da celebração do 11 de Novembro, Dia da Independência Nacional, que este ano decorrerá sob o lema “Unidade Nacional, Produção e Desenvolvimento Sustentável”.

«Outrossim, reconhece a entrega e convicção na vitória, especialmente daqueles que participaram directamente no longo e árduo processo da luta, primeiro contra quase 500 anos da ocupação colonial, na fase de Luta Armada de Libertação Nacional e Resistência às agressões, que o nosso povo, foi vítima por forças, que tudo fizeram para evitar que o MPLA, proclamasse a Independência Nacional a 11 de Novembro de 1975, reafirmando o direito dos angolanos à autodeterminação e independência total.

«A proclamação da Independência de Angola, sob a direcção do MPLA e a liderança inspiradora do Saudoso Camarada Presidente Doutor António Agostinho Neto, marcou, pois um momento histórico, simbolizando não só a libertação de Angola, mas abrindo assim caminho para a construção de uma nação soberana e independente, com sua própria identidade e projecto de futuro.

«A efeméride, hoje celebrada pela 49.ª vez, é, pois a data mais significativa e memorável da história da República de Angola, representando de facto e de direito, o marco do início de uma nova era para o País.

«O Bureau Político do Comité Central do MPLA, enfatiza que, em cada celebração do 11 de Novembro, todo o cidadão angolano, se deve sentir, ainda mais comprometido com o País, demonstrando total entrega e abnegação as mais nobres causas da Nação, património colectivo de todos.

«Este é um momento de união e de reflexão sobre o legado dos que lutaram pela liberdade, e um convite para que todos participem activamente na construção de uma Angola mais próspera e justa.

«Neste contexto, o Bureau Político do Comité Central do MPLA, exorta o povo angolano a elevar o espírito patriótico e a reforçar o dever de preservar a Soberania e Unidade Nacional, uma das conquistas mais fundamentais alcançadas com a Independência, mantendo a soberania, honrando o sacrifício de gerações que sonharam e lutaram por uma Angola livre e digna.

«O MPLA apela à sociedade que celebre esta data com um olhar voltado para o futuro, antecipando com entusiasmo o marco dos 50 anos de Independência, que será celebrado em 2025, com um vasto programa de actividades em curso, sempre focado no objectivo de que “o mais importante é resolver os problemas do povo”.

«O Bureau Político do Comité Central do MPLA, insta os diferentes órgãos e organismos do Executivo ao cumprimento rigoroso das políticas do Programa de Governação 2022-2027, especialmente as que visam melhorar as condições de vida da população e promover o crescimento e o desenvolvimento sustentável da economia nacional.

«Finalmente, o Bureau Político do Comité Central do MPLA, augura que todo o cidadão angolano, residente no solo pátrio ou em outras partes do mundo, celebre o 49.º aniversário da Independência Nacional em um ambiente de verdadeira harmonia, fraternidade, solidariedade, desfrutando de paz e saúde.

«Que esta data renove em todos nós o compromisso de construir uma Angola próspera, unida e orgulhosa da sua história.»

A VERSÃO DA UNITA

«O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA, saúda todo o povo angolano pelo 49º aniversário da Independência Nacional. Esta data foi acordada pelos líderes dos movimentos de libertação nacional: Álvaro Holden Roberto pela FNLA, António Agostinho Neto pelo MPLA , Jonas Malheiro Savimbi pela UNITA, nos Acordos de Alvor.

«A Independência Nacional foi uma dura conquista de sangue e incontáveis sacrifícios consentidos nas lutas de várias gerações de nobres filhos de Angola, de todos os movimentos de libertação nacional e não só, para que a LIBERDADE, a DEMOCRACIA e o DESENVOLVIMENTO beneficiem todas as famílias angolanas, garantindo que as riquezas do país sirvam as suas populações o que, 49 anos depois, continua a ser uma miragem.

«O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA constata, com fundamentos incontestáveis, que a corrupção, a ultra partidarização das instituições do Estado e a não realização das autarquias locais emperram a dignidade do cidadão angolano e impedem o desenvolvimento sustentável de Angola. Nesta perspectiva reitera o seu apelo permanente pela defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades, do combate a extrema pobreza, da paz social e da efectiva reconciliação nacional.

«O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA reafirma a continuidade do diálogo, com todas as forças vivas do país, sobre todas as componentes da vida nacional, na perspectiva de juntos construirmos uma Angola digna e melhor para todos.

«O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA apela aos angolanos para honrarem a memória dos Pais da Independência: Álvaro Holden Roberto, António Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi, e rende uma singela homenagem à todos os heróis e mártires da luta de libertação pela independência de Angola e pela conquista da democracia e da paz. Bem-haja o 11 de Novembro. Bem-haja os pais da Independência de Angola.»