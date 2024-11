ORDEM (SUPERIOR) PARA COMEÇAR A BAJULAR TRUMP

O embaixador de Angola nos Estados Unidos da América (EUA), Agostinho Van-Dúnem, afirmou hoje, em Braga (Portugal), que as relações entre os dois países não deverão sofrer qualquer retrocesso com a administração Trump.

Em declarações à Lusa, à margem de uma conferência organizada pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Agostinho Van-Dúnem sublinhou mesmo que foi na primeira administração de Donald Trump, que venceu as eleições e volta em Janeiro ao cargo de Presidente, que foram dados “saltos importantes” na cooperação entre Angola e os EUA.

“Com a nova administração Trump, continuaremos a trabalhar para fortalecer as nossas relações em benefício dos dois países. Não creio que haverá retrocesso nesta cooperação”, referiu.

Apontou que os EUA “vão continuar a precisar de alguns elementos que estão no continente africano e em Angola em particular, “para o seu próprio interesse em termos de política externa”.

“E é aí onde eu acho que nós vamos continuar a cooperar”, acrescentou, admitindo que Angola poderá ser parceira dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e contra o tráfico de seres humanos, na área nos minerais críticos de Angola e na expansão das relações comerciais com os países africanos.

Agostinho Van-Dúnem ressalvou que a Angola “não abandonou” os seus parceiros tradicionais, como China e Rússia, estando apenas a apostar numa “cooperação mais diversificada”, com foco também em países emergentes como Brasil e Índia.

“Não vemos que tenhamos abandonado parceiros em detrimento de outros parceiros, o que nós estamos a fazer é aprofundar e a diversificar as nossas relações. Não podemos estar condicionados à relação com um único país, temos de ser muito bons a fazer equilíbrios”, afirmou.

Frisou também que Angola tem trunfos importantes como os “enormes” recursos naturais, uma localização estratégica e uma população muito jovem, o que faz com que o país seja olhado com atenção por várias potências económicas.

“Angola, por exemplo, é uma ponte entre os EUA e o continente africano. A China e os EUA vão precisar, no futuro, dos minerais críticos que Angola e o continente africano têm”, frisou, dias antes da visita do Presidente cessante, Joe Biden, a Luanda.

Ainda sobre as relações entre Angola e a União Europeia, Agostinho Van-Dúnem disse que “estão boas e num patamar de evolução”.

“Eu destaco a cooperação naqueles sectores que, por exemplo, não são os sectores petrolíferos, nomeadamente a cooperação e assistência técnica para o domínio da boa governação, da transparência, da gestão dos recursos públicos, em matéria de direitos humanos, porque esta cooperação ajuda a fortalecer as nossas instituições”, adiantou. Por isso, vaticinou “muito boas relações” com a União Europeia.

“Temos interesses comuns, a questão da segurança, a questão do terrorismo e Angola pode posicionar-se como um parceiro estratégico da União Europeia e é isso que eu acho que vai acontecer”, rematou.

O MPLA de Trump, o Trump do MPLA

Em Dezembro de 2020, Angola e os EUA de Donald Trump acordaram “continuar a fortalecer” a cooperação bilateral para apoiar Luanda nos esforços contra a corrupção (que, na altura, já tinha 45 anos sob a égide do MPLA) e abusos contra os direitos humanos.

O acordo foi alcançado (como foram outros subscritos mas não cumpridos pelo MPLA) no terceiro Diálogo Bilateral sobre Direitos Humanos, realizado no dia 1 de Dezembro e que reuniu representantes dos dois países, incluindo o então ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, o subsecretário de Estado do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho norte-americano, Scott Busby, e a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fite.

“Durante o diálogo, os dois países concordaram em continuar a fortalecer a cooperação bilateral para apoiar os esforços de Angola contra a corrupção, aumentar a responsabilização pelas violações e abusos dos direitos humanos, promover a governação democrática e apoiar as protecções dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo os direitos à reunião pacífica e as liberdades de expressão, associação, religião ou credo”, referia um comunicado conjunto de Washington e Luanda.

Scott Busby enalteceu o “progresso significativo” que o Governo angolano tinha feito para combater a corrupção, “incluindo investigações e acusações de actuais e antigos membros do Governo” e o novo código penal do país, que “aumenta as penas para governantes corruptos”.

O representante de Donald Trump destacou que as futuras eleições autárquicas, as primeiras no país que já era independente há 45 anos, “são uma oportunidade de Angola mostrar o seu compromisso em expandir a sua governação democrática”.

Bubsy acrescentou que os desenvolvimentos positivos no campo dos direitos humanos em Angola podem ter efeitos duradouros para o povo angolano e para fortalecer o papel do país enquanto líder regional.

De acordo com o documento, Francisco Queiroz assinalou que a tomada de posse do Presidente (não nominalmente eleito) João Lourenço, em 2017, marcou o “início de um novo ciclo político” que “trouxe garantias que os direitos humanos iriam receber mais atenção”.

Apesar dos desafios, o ministro angolano assinalou que os direitos humanos constam na estratégia nacional do país enquanto um assunto de segurança nacional.

Nina Maria Fite (cumprindo ordens superiores de Trump) disse o que o governo do MPLA gosta e quer ouvir. Em Agosto de 2019 foi a Benguela dizer que a luta contra a corrupção levada a cabo pelo governo de Angola era algo favorece o investimento de companhias americanas.

Na altura foi noticiado que as autoridades de Angola (leia-se MPLA) e dos Estados Unidos da América iriam passar a trocar informações com vista à prevenção, investigação e combate à criminalidade internacional, conforme memorando de entendimento assinado a 1 de Julho em Luanda pelos dois governos.

O documento, no domínio da segurança e ordem pública, foi rubricado pelo ministro do Interior angolano, Ângelo Veiga Tavares, e pela embaixadora dos EUA, Nina Maria Fite.

Ao intervir na cerimónia, o governante angolano disse que, depois de um período razoável de negociação, iniciado em 2018, foi assinado “o tão esperado memorando”.

Segundo o ministro, o memorando iria permitir que Angola pudesse, por um lado, beneficiar da experiência dos EUA no domínio policial, sobretudo, da troca de informações, com vista à prevenção e combate à criminalidade, particularmente o combate à criminalidade internacional.

“Destacamos o tráfico ilícito de drogas, o tráfico de seres humanos, o terrorismo, sobretudo, onde os EUA têm uma vasta experiência, bem como o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo”, frisou.

Ângelo Veiga Tavares frisou que, com esta cooperação, o Governo angolano vai assim “exercer uma acção mais firme e contar com um parceiro fundamental para cumprir os seus programas nesse domínio, “particularmente no que concerne ao branqueamento de capitais e ao combate à corrupção”.

O governante angolano sublinhou que algumas acções referentes à formação de quadros tinham sido realizadas em Gaborone, Botsuana, e a formalização desse acordo vem permitir um contacto mais directo entre as estruturas de polícia dos dois países, podendo assim traçar protocolos mais precisos e mecanismos expeditos para que a troca de informações traga os resultados pretendidos.

“Com este passo estamos a estreitar cada vez mais os laços de cooperação entre os dois países e Governos, numa altura em que continuamos a registar com alguma preocupação o incremento de algumas acções ligadas ao terrorismo, ao tráfico internacional de drogas e de seres humanos”, referiu.

Por sua vez, a embaixadora norte-americana frisou que o memorando “vai apoiar os esforços de Angola para estabelecer um clima favorável para empresários nacionais e estrangeiros, profissionais da área jurídica, profissionais de saúde e outros sectores trabalharem num ambiente transparente e seguro, de acordo com o Estado de direito”.

“Com este instrumento, Angola e os EUA pretendem, de acordo com as respectivas leis, regulamentos e políticas nacionais, cooperar nos domínios do intercâmbio de informações relacionadas com a prevenção, investigação e combate à actividade criminosa, incluindo a obtenção e tratamento de provas”, referiu Nina Maria Fite.

Este memorando, destacou ainda a diplomata norte-americana, vai permitir a troca de informações sobre técnicas de investigação criminal, realização de programas de formação profissional, incluindo o intercâmbio de delegações.

“Os Estados Unidos valorizam muito a sua parceria com Angola, como líder democrático e económico no continente que mais cresce no mundo. Estamos ansiosos por trabalhar com o Governo angolano e com o povo de Angola para implementar o memorando de entendimento de hoje entre os nossos dois países”, disse.

Nina Maria Fite realçou que os EUA estavam comprometidos com Angola como um parceiro estratégico, no que diz respeito à promoção dos laços comerciais e empresariais, ao potencial da juventude angolano para o crescimento económico e promoção da paz e segurança.

Acreditada em Angola em Fevereiro de 2018, a diplomata norte-americana afirmou então que o regresso de bancos norte-americanos e dos dólares só dependia de Angola.

Nina Fite regressou a Angola mais de uma década depois de ter ocupado, entre 2005 e 2013, o posto de chefe de secção política e económica da representação diplomática norte-americana na capital angolana, onde ajudou a branquear a política de José Eduardo dos Santos.

Em Março de 2019, o secretário de Estado adjunto norte-americano, John Sullivan, reafirmou, em Luanda, a disponibilidade da Administração Trump ajudar Angola no processo de repatriamento de capitais ilicitamente fora do país.

Em declarações à imprensa, após um encontro com o Presidente João Lourenço, John Sullivan afirmou que a materialização dessa intenção depende da assinatura de um acordo no domínio da justiça.

O diplomata norte-americano sublinhou que o entendimento estará alinhado com a estratégia de combate à corrupção, uma das principais “bandeiras” do mandato do Presidente João Lourenço.

“É prematuro dizer o que será feito”, sublinhou o secretário de Estado adjunto, salientando que o Departamento de Justiça “vai trabalhar para ajudar Angola nesse esforço”.

Quanto ao encontro com o Chefe de Estado angolano, informou que teve como foco o aprofundamento das relações económicas, nomeadamente a parceria estratégica existente.

Angola e EUA têm uma parceria estratégica em domínios como o da educação, saúde, segurança e comércio. As relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos foram formalmente estabelecidas em 1993.

Os dois países têm como áreas preferenciais de cooperação bilateral a saúde, agricultura, finanças, desminagem e defesa e segurança, bem como a exploração de petróleo.