ONDE PÁRA A POLÍCIA?

Moradores dos bairros Calemba 2, município do Kilamba-Kiaxe, e Farmácia-Madeira, no município de Viana, denunciam ao Folha 8 que estão impedidos de circular em qualquer período do dia devido às guerras entre as gangues e assaltos na via pública e em residências. A situação já se arrasta há três semanas, sem qualquer intervenção da Polícia Nacional.

Por Geraldo José Letras

Os moradores destes bairros denunciam que não conseguem circular porque, para além das guerras das gangues, há assaltos na via pública e a residências que já se arrastam há três semanas.

“Nos últimos anos as pessoas vivem aterrorizadas com o índice elevado de bandidagem que está a afectar a praça da Madeira devido ao índice elevado de assalto na estrada e nas residências, isso a qualquer hora do dia, com maior frequência a noite”, disse Rosângela.

“Os marginais andam em grupos de mais de 20 elementos, todos com catanas, facas e garrafas”, conta Edimundo. “Aquilo é um Deus nos acuda, porque nem dentro de casa estamos seguros”, chorou a moradora do Calemba 2, Dilma.

“Eles vêem todos os dias mesmo. Às vezes a população une-se e dá-lhes corrida, e até há mortes. Mas não resulta. Eles sempre vêem”, dizem os moradores que lamentam a falta de intervenção dos agentes da Polícia Nacional afectos às duas esquadras mais próximas da zona da Fofoca e da 48ª esquadra.

“Esses policiais ganham para quê afinal, se o povo não tem paz?”, perguntam os moradores, clamando: “Façam alguma coisa, vocês que têm esse dever com o povo. Queremos paz”.

O Folha 8 contactou o porta-voz da Polícia Nacional na província de Luanda, Nestor Goubel, para tranquilizar os moradores dos bairros Calemba 2 e Farmácia-Madeira. Porém até ao fecho desta edição não se pronunciou.