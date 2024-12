NOVAS CHEFIAS MILITARES ÀS ORDENS DO (GRANDE) CHEFE

O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, general Francisco Furtado, conferiu posse a Daniel Raimundo Savihemba, no cargo de comandante do Mecanismo de Verificação AD-Hoc para a Pacificação da Região Leste da República Democrática do Congo.

Na mesma cerimónia, realizada no Centro de Imprensa da Presidência da República (CIPRA), foi igualmente empossado o brigadeiro Deolindo Quipuno, no cargo de director do Gabinete de Informação e Análise do Serviço de Inteligência e Segurança Militar.

Na ocasião, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República disse que os órgãos de Defesa e Segurança do país estão em fase de reestruturação e rejuvenescimento, e buscam a meritocracia entre os seus quadros.

O momento é crítico, segundo o general Francisco Furtado, e exige avaliações criteriosas e confiança dos avaliados para desempenharem funções que não só valorizem as instituições a que pertencem, mas também promovam o nome e a bandeira do país.

Ao dirigir-se ao brigadeiro Daniel Raimundo Savihemba, o ministro de Estado destacou o seu perfil e trajectória militar, já reconhecidos anteriormente quando assumiu o cargo de 2º comandante do referido Mecanismo, bem como a sua responsabilidade e desempenho nesta missão, que poderá determinar a posição de Angola no processo de pacificação da região.

“A presente nomeação, em menos de um mês, representa a nossa confiança e a de Sua Excelência, o Presidente da República e Comandante-Em-Chefe das FAA, na qualidade de Mediador do Processo de Paz do conflito armado existente no Leste da RDC entre o Governo legítimo e as forças do M23, dada a importância do Mecanismo de Verificação”, disse Francisco Furtado.

Na ocasião, sublinhou ainda que o Mecanismo de Verificação Ad-Hoc impõe, entre outras missões fundamentais, manter contactos regulares com as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) e com a liderança do M23, bem como assegurar o cumprimento dos acordos de paz e facilitar o apoio médico aos militares e seus dependentes.

A missão visa também o restabelecimento da confiança entre as partes envolvidas e o relançamento do diálogo entre as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Ruanda.

“A República de Angola partilha uma vasta fronteira terrestre com a RDC, sendo que as consequências decorrentes da instabilidade naquele país têm, sem sombra de dúvidas, repercussões negativas para o nosso país, quiçá para a região em geral, dada a localização geoestratégica deste imenso país do continente africano”, acrescentou, com o elevado índice de intelectualidade que se lhe reconhece, o general Francisco Furtado.

A ascensão de Deolindo Quipuno ao posto de brigadeiro e nomeação para director do Gabinete de Informação e Análise do Serviço de Inteligência e Segurança Militar foi considerada igualmente meritória pelo ministro de Estado, Francisco Furtado, tendo em conta o percurso profissional, que incluiu funções de alto nível, como consultor e adido adjunto da Chancelaria de Defesa junto da Embaixada de Angola em França.

Recorde-se que o “campeão da paz”, general presidente do MPLA, João Lourenço, enviou uma mensagem ao seu homólogo do Ruanda, depois de Paul Kagame não ter comparecido no domingo, dia 15, em Luanda, à cimeira prevista entre ele e o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, mediada por João Lourenço.

Em Washington, o Departamento de Estado voltou a reiterar o apoio dos Estados Unidos da América ao Roteiro de Luanda, que visa a assinatura de um acordo de paz entre Kigali e Kinshasa.

A mensagem foi entregue na quarta-feira pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, que viajou expressamente a Kigali com esse propósito, de acordo com uma nota a Presidência da República, que não relevou o teor da mesma.

A Cidade Alta lembrou que, no lugar da cimeira, João Lourenço, realizou consultas junto do Presidente Félix Tshisekedi, da República Democrática do Democrático, e do ex-Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, facilitador designado pela Comunidade dos Estados da África do Leste, para avaliar cenários que permitam fazer avançar os esforços diplomáticos virados para a assinatura de um acordo de paz definitiva.

Entretanto, em Washington a secretária assistente para Assuntos Africanos do Departamento de Estado, Molli Phee, numa conferência de imprensa, reiterou o apoio e engajamento dos Estados Unidos no Roteiro de Luanda, mediado pela mais representativa elite do dirigentes angolanos: Presidente da República (general João Lourenço), Presidente do MPLA (general João Lourenço), Titular do Poder Executivo (general João Lourenço) e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas (general João Lourenço).