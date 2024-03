NA (CAPA)PINHA DO JOB SÓ DÁ MPLA

O primeiro secretário do MPLA, no Cuanza Sul, Job Pedro Castelo Capapinha, diz que se a oposição governar, vai mexer mais no erário do que quem está no poder.

As declarações foram feitas pelo líder do MPLA, durante o discurso que juntou representações do seu partido de quatro municípios da província. O acto o aconteceu no município do Ebo, onde, dentre outras palavras, Capapinha disse que “o MPLA é a esperança do povo angolano. Pois, se a oposição governar, os saques serão maiores do que aqueles feitos por quem está a governar”.

Entretanto, o líder dos camaradas no Cuanza Sul foi mais longe, salientando se o poder se experimentasse, deixariam ainda que a oposição governasse até, pelo menos, de 2027 a 2032, governação da qual acredita que nem residências próprias os angolanos teriam, porque, segundo Job, o objectivo da oposição em governar também é de se aproveitar do erário.

O também governador desta província assegurou com veemência que o seu MPLA vai, “eternamente” lutar para nunca chegar à oposição.

“Só o MPLA é a esperança deste povo. Os outros não nos dão garantia. É pena que se costuma a dizer que não dá para experimentar. Se desse para experimentar, devíamos dizer, pronto, em 2027 governam ainda os outros e nós vamos vir depois em 2032. Uah! Nem casas íamos ter próprias. É só experimentar! Porque quem não tem nada, tira mais do que quem já tem. Eu que já tenho sapato, no mês a seguir, quando eu ganhar o salário não compro mais sapato. Mas você que ainda não tem sapato vai começar no sapato, na outra coisa tira quanto? O objectivo deles também é se aproveitar. O objectivo é o mesmo. Só que nós já estamos com esse povo há 50 anos. O MPLA vai continuar. O MPLA, eternamente, vai lutar para nunca chegar à oposição. Oposição para o MPLA significa maior dificuldade para as populações de Angola,” afirmou Job Pedro Castelo Capapinha.

Job Capapinha nasceu a 9 de Maio de 1962, na província de Luanda. É mestrado em Ciências Políticas e Administração Pública e Licenciatura em Filosofia. Como governante já exerceu os cargos Vice-Ministro da Juventude e Desportos, Governador da Província de Luanda, Coordenador da Comissão de Gestão do Governo da Província de Luanda.

Dentro do partido, ocupou as pastas de Chefe de Secção do Comité Provincial da JMPLA, Chefe de Secção do Comité Nacional da JMPLA, Chefe de Departamento Produtivo e Social do Comité Nacional da JMPLA, Director do Departamento de Cultura Recreação e Desportos do Comité Nacional da JMPLA e Deputado à Assembleia Nacional.

Recorde-se que, Job Pedro Castelo Capapinha foi nomeado a governador da província do Cuanza Sul a 16 de Setembro de 2022.