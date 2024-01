Hoje, 11 de Janeiro, celebra-se o Dia Internacional do Obrigado. Não se sabe exactamente quando nem onde surgiu a ideia de celebrar esse comportamento, mas a iniciativa espalhou-se pelas redes sociais.

Por Domingos Miúdo

Nestas circunstâncias, como parte desta Sanzala desgovernada, incumbe-me expressar os mais profundos votos de agradecimentos ao MPLA, pela eficácia e destreza em conduzir o país ao abismo. Pelo talento na desgovernação de um povo com esperanças putrificadas desde 1975.

Quero também agradecer ao MPLA por ser a razão irrefutável dos 20 milhões de pobres que há no país. Por conduzir crianças e idosos aos contentores de lixo como sendo a primeira fonte de subsistência alimentar. Por, de igual modo, permitir que o número de menores sem tecto cresça, alarmantemente, e calar-se diante de trabalho forçado feito por crianças, ferindo assim o artigo 80.° da Constituição da República.

Por outra, a Constituição é dos instrumentos jurídicos que muito sofre o estupro político-institucional, a isso a gratidão direcciona-se também ao MPLA, que tem sido o único protagonista na fita.

É imperioso agradecer ao presidente do MPLA, João Lourenço, pelas pompas com que se esbanja em festas e viagens, enquanto o povo se asfixia com o preço do pão, do arroz e da massa. A viagem do João Lourenço às Seychelles pôs em dúvida as potencialidades turísticas que se diz ter em Angola, a isso também obrigado.

A condução do país à miséria, ao totalitarismo, à opressão, ao teatro político, à corrupção, ao tribalismo, aos genocídios e todos os males arquitectados de si, o meu muito obrigado, MPLA!