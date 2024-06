MILHARES DE MILHÕES DE DÓLARES PARA ÁFRICA

Os líderes do G-7, reunidos na cimeira em Puglia, Itália, reafirmaram o apoio a projectos de infra-estruturas de vários milhares de milhões de dólares em toda a África, a fim de concretizar o potencial económico e a transformação do continente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a actual presidente do G-7, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, co-presidiram a uma reunião “ad hoc” especial, à margem da cimeira, para analisar a Parceria para as Infra-estruturas e o Investimento Globais (PGII) do G-7 e as suas ligações com o Plano Mattei para África, recentemente revelado pela Itália.

A reunião, que analisou as realizações da PGII e o cumprimento dos compromissos desde o seu lançamento em 2022, contou também com a presença de representantes italianos e norte-americanos do sector privado financeiro, energético e digital, com uma vasta carteira no continente africano.

A Itália disse na reunião que se juntava aos esforços dos EUA e da UE para promover o desenvolvimento sustentável ao longo do Corredor do Lobito – comprometendo-se a reforçar a colaboração e a mobilizar uma contribuição agregada adicional de até 320 milhões de dólares em investimentos para apoiar a infra-estrutura ferroviária principal e os projectos paralelos relacionados, com vista a criar sinergias adicionais com a Aliança para as Infra-estruturas Verdes em África (AGIA).

O Corredor do Lobito está ligado por um troço de infra-estrutura ferroviária que atravessa partes de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia, ricas em minerais e petróleo. Liga a África Austral e Central e proporciona acesso à África Oriental e uma via para o Oceano Atlântico.

É um exemplo típico dos mega-projetos de infra-estruturas apoiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento para garantir que África atinja o seu objectivo declarado de transformação económica plena, desenvolvimento sustentável e eliminação da pobreza.

Expressando os seus agradecimentos por ter sido convidado a participar na prestigiada cimeira do G-7, o Presidente do Banco, Akinwumi Adesina, disse aos líderes mundiais que o Banco Africano de Desenvolvimento tinha investido mais de 50 mil milhões de dólares em infra-estruturas de qualidade em África nos últimos oito anos e lembrou que o Banco Africano de Desenvolvimento é o principal financiador de infra-estruturas em África.

No entanto, advertiu: “África tem um défice de financiamento de infra-estruturas de 68 a 108 mil milhões de dólares por ano. Esta questão tem de ser resolvida para concretizar as ambições de África, fortemente apoiadas pelo G-7, de se tornar uma grande potência económica mundial”.

Em apoio ao objectivo da Parceria para as Infra-estruturas e o Investimento Globais (PGII) do G7 de mobilizar 600 mil milhões de dólares em investimentos em infra-estruturas nas economias emergentes, uma coligação de investidores norte-americanos destacou e comprometeu-se a investir novamente milhares de milhões de dólares em investimentos privados em infra-estruturas de grande escala nos mercados emergentes, em conformidade com as prioridades da PGII.

Numa declaração conjunta, os co-presidentes saudaram o compromisso renovado da Itália em impulsionar o desenvolvimento em África, incluindo o aprofundamento das parcerias com as nações africanas, através do seu Plano Mattei, e salientaram o seu compromisso de aumentar a coordenação entre o PGII, o MPA e o Global Gateway da UE “para maximizar o nosso impacto colectivo à medida que trabalhamos para desenvolver corredores económicos transformadores em África”.

O sector privado italiano juntou também a sua voz ao coro crescente dos que apelam a um maior investimento em África. No contexto deste compromisso, o Plano Mattei para África lançou novos instrumentos financeiros em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento, abertos a contribuições de parceiros internacionais.

Congratulando-se com os compromissos renovados em prol da transformação económica de África, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou que a iniciativa PGII tem apenas dois anos e surgiu como resposta à pandemia e à crise alimentar causadas pela agressão da Rússia na Ucrânia.

“Na altura, unimos forças e dissemos que precisávamos de um grande programa de investimento em infra-estruturas no estrangeiro. Nasceu o PGII. A União Europeia está a contribuir com 300 mil milhões de euros através do Global Gateway, e é fantástico que agora também tenhamos o Plano Mattei”, afirmou.

“Queríamos criar uma alternativa para o investimento em infra-estruturas. Não é apenas o poder de fogo financeiro que impressiona, mas também a sustentabilidade do PGII: É bom para o planeta e para as finanças dos países”, acrescentou.

A reunião confirmou o compromisso de lançar e aumentar os investimentos em torno dos corredores económicos do PGII a nível mundial, incluindo corredores na Ásia, em África e um corredor que liga a Europa à Ásia através do Médio Oriente, salientando o apreço pela vasta gama de investimentos atuais e futuros de empresas privadas em sectores estratégicos, como o financiamento da energia verde e da digitalização.

Os co-presidentes também saudaram a Iniciativa Africana para a Industrialização Verde (AGII) como uma plataforma fundamental para a colaboração no investimento em infra-estruturas em África e celebraram o compromisso da Aliança Global de Energia para as Pessoas e o Planeta (GEAPP) de até 100 milhões de dólares em capital de investimento catalítico filantrópico para desbloquear mil milhões de dólares adicionais em financiamento privado. Os participantes também reconheceram a GEAPP como um dos principais parceiros na implementação de projectos de produção distribuída de energia renovável, armazenamento de baterias e mobilidade electrónica.

Para além do corredor do Lobito, Adesina enumerou uma série de outros projectos que o Banco está a apoiar para mudar a face de África, incluindo:

O financiamento, com mil milhões de dólares, do corredor de transportes de 1.110 km que liga a Etiópia a Nairobi e Mombaça, expandindo o comércio entre ambos em 400%.

Uma parceria com o Global Gateway dos EUA e da UE para financiar o corredor do Lobito entre Angola, a Zâmbia e a RDCongo. O Banco Africano de Desenvolvimento está a disponibilizar 500 milhões de dólares para financiar a parte do corredor que cabe à Zâmbia.

O financiamento do corredor ferroviário central, no valor de 3,2 mil milhões de dólares, que liga a Tanzânia, a RDCongo e o Burundi, através de securitização.

O financiamento, com 213 milhões de dólares, da linha de transmissão de energia que liga a Mauritânia ao Mali e da ponte de Rosso, que liga o Senegal à Mauritânia.

No entanto, afirmou que um dos principais desafios continua a ser “a falta de projectos financiáveis, o que se prende com a falta de instalações suficientes para a preparação de projectos”.

O Banco Africano de Desenvolvimento criou a Aliança para as Infra-estruturas Verdes em África (AGIA), com 500 milhões de dólares para a preparação e desenvolvimento de projectos, para mobilizar 10 mil milhões de dólares em investimentos privados em infra-estruturas verdes para acelerar a transição de África para emissões líquidas zero.

“A AGIA recebeu apoio global e foi apresentada pela Itália na reunião dos ministros das finanças e dos governadores centrais do G7. Gostaria de agradecer ao G7 por ter concedido 150 milhões de dólares de apoio ao AGIA”, concluiu.

A Itália e os Estados Unidos continuam a colaborar em projectos de energia limpa, agricultura sustentável e mobilidade electrónica, começando com potenciais projectos no Quénia.

Por último, os líderes do G-7 saudaram os esforços da Presidência italiana do G7 para promover a aplicação efectiva do PGII e reforçar a coordenação dos investimentos com os parceiros através da criação de um novo Secretariado.