MAU ESTADO DA VIA CONDICIONA TRÁFEGO EM CAMAMA

O mau estado da estrada no município de Talatona, distrito urbano da Camama, em Luanda, na sentido Rotunda da Fubu – Rotunda da Camama, tem condicionado a circulação normal dos automóveis.

Por Domingos Miúdo

Visivelmente esburacada, a situação já perdura há anos, mas as fortes chuvas, recentemente registadas na capital do país, só vieram piorar o cenário, que tem provocado nesses dias, naquele sentido, engarrafamento de saturar os nervos.

Conforme Folha 8 apurou esta terça-feira, 24.12, o engarrafamento tem começado logo em direcção à loja da PEP que fica às bermas da daquela via, o que deixa preso os automobilistas durante muito tempo, levando-os aos atrasos em seus compromissos.

Ferreira Adriano, um dos taxistas seniores daquela rota, acredita que ninguém, no caso as autoridades competentes, não esteja interessada em resolver tal problema, pois, como reforça, os buracos estão lá há mais de dois anos, contudo, visto com indiferença pelo governo.

“Nos como taxistas, eles nos cobram a taxa de circulação, ainda assim, a estrada por onde a gente circula não são vistas”, frisou.

Em apelo ao governo, mas propriamente, à administração local, Mendes de Almeida, taxista daquele troço cerca de nove meses, espera que o imbróglio, que há anos é negligenciado, seja resolvido o mais breve possível, por se tratar de uma via estratégica.

Referiu, ainda, que a técnica do improviso é a bandeira da administração, pois, por se tratar mesmo de improviso, em nada resulta, apenas aumenta a cada chuva que bate no local. E aproveitou a ocasião para denunciar as acções criminosas que ali se pratica no decurso do trânsito.

“Por conta disso, ali tornou-se uma área em que certos miúdos fazem assaltos na paragem, porque geralmente temos de passar lento. Então, no momento que você freia para travar em instantes através dos buracos, é aí onde actuam. Ou assaltam os motoqueiros ou motoristas”, contou.