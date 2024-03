A CEO da Fundação Merck, Rasha Kelej, e as primeiras-damas africanas celebram o Dia Internacional da Mulher 2024 através da sua campanha “Mais do que uma Mãe”, que foi lançada em 2016 para empoderar as mulheres que vivem com infertilidade através do acesso à informação, saúde e mudança de mentalidade.

A Fundação Merck, braço filantrópico da Merck KGaA Alemanha, juntamente com as primeiras-damas africanas, que são suas Embaixadoras, celebram o Dia Internacional da Mulher 2024, através da sua campanha histórica “Mais do que uma Mãe”.

A senadora e CEO da Fundação Merck e presidente da “Mais do que uma Mãe” declarou: “Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do mundo e para os homens que as apoiam e empoderam.

“Nós da Fundação Merck, juntamente com as primeiras-damas africanas, assinalamos o Dia da Mulher todos os dias através da nossa campanha “Mais do que uma Mãe”, que é um movimento forte e único que visa empoderar as mulheres que sofrem o estigma da infertilidade através do acesso à informação, educação, mudança de mentalidade e empoderamento económico”, afirmou.

A Fundação Merck “Mais que uma Mãe” é uma campanha poderosa que define intervenções para construir capacidade de cuidados reprodutivos e de fertilidade equitativos e de qualidade, quebrar o estigma da infertilidade e aumentar a conscientização sobre a prevenção da infertilidade”.

Diz Rasha Kelej : «Estou feliz por nós, na Fundação Merck, estarmos a contribuir para o desenvolvimento e o avanço da capacidade de cuidados de fertilidade em África e na Ásia, para apoiar as mulheres e casais sem filhos. Tenho muito orgulho de partilhar que concedemos até hoje mais de 545 bolsas de estudo em Embriologia, Fertilidade e Cuidados Reprodutivos a jovens médicos de 39 países diferentes.

«Muitos dos nossos ex-alunos são treinados para serem os primeiros especialistas locais nos seus países, onde nunca tinham embriologistas locais ou especialistas em fertilidade antes do nosso programa, como Gâmbia, Burundi, Guiné, Chade, Níger, Serra Leoa, Libéria, Malawi, Congo e muito mais.

«Juntamente com as primeiras-damas africanas e outros parceiros importantes, estamos a fazer história e a remodelar o panorama da fertilidade e dos cuidados reprodutivos em África e fora dela”.

Segundo dados da OMS, mais de 180 milhões de casais nos países em desenvolvimento – ou seja, 1 em cada 4 casais – sofrem de infertilidade. Em muitas culturas em África, a infertilidade é um enorme estigma. As mulheres são as únicas culpadas por não conseguirem conceber e o estigma social da falta de filhos, especialmente para as mulheres, leva ao isolamento e à estigmatização e resulta em discriminação e ostracismo. Isso também leva principalmente ao divórcio ou à violência física ou psicológica. Como parte da Campanha “Mais do que uma Mãe”, a Fundação Merck lançou muitas iniciativas para quebrar este estigma e criar uma mudança cultural.

A Fundação Merck também tem empoderado as mulheres sem filhos e com infertilidade através da iniciativa “Empoderar Berna” no âmbito do movimento “Mais do que uma Mãe”. Esta iniciativa ajuda as mulheres que não podem mais ser tratadas de infertilidade, ajudando-as a obter formação para estabelecer pequenos negócios, para que possam ser independentes e reconstruir as suas vidas. Através do programa ‘Empoderar Berna’, as vidas de muitas mulheres com infertilidade foram transformadas em muitos países africanos como o Quénia, o Uganda, a Nigéria, a República Centro-Africana, o Níger, o Malawi e muitos mais. “Trata-se de dar a cada mulher o respeito e a ajuda que ela merece para gozar uma vida plena, com ou sem filho”, acrescenta Rasha Kelej.

Além disso, a Fundação Merck treinou mais de 3.000 representantes da mídia de mais de 35 países para aumentar a conscientização da comunidade e quebrar o estigma em torno da infertilidade e das mulheres com infertilidade e sem filhos.

A Fundação Merck, em parceria com as primeiras-damas de África, também lançou o livro de histórias infantis ‘Mais do que uma Mãe’ para enfatizar os fortes valores familiares de amor e respeito desde tenra idade, o que irá reflectir na eliminação do estigma da infertilidade e da resultante violência doméstica no futuro. Os livros de histórias foram localizados para cada país e em três línguas, inglês, francês e português, para melhor conectar-se com os jovens leitores. O livro em breve também será convertido em filme de animação.

O programa televisivo pan-africano da Fundação Merck “Nossa África”, que é concebido, produzido, realizado, e co-organizado pela senadora Rasha Kelej, apresenta estilistas de moda africanos, cantores e especialistas proeminentes de vários domínios com o objectivo de aumentar a conscientização e criar uma mudança cultural em toda a África, tem muitos episódios dedicados a aumentar a conscientização sobre a infertilidade e quebrar o estigma da infertilidade.