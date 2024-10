ISRAEL CONSIDERA GUTERRES “PERSONA NON GRATA”

A decisão de Israel de barrar a entrada de António Guterres pode ser interpretada como uma tentativa de humilhar publicamente o Secretário-Geral da ONU, especialmente após as suas críticas ou posições em relação ao conflito israelo-palestiniano-libanês. Este gesto levanta questões importantes sobre o que Israel pretende com tal atitude e se o país estaria tentar enviar uma mensagem mais ampla à comunidade internacional.

Por Malundo Kudiqueba Paca

Humilhação ou pressão diplomática? Ao impedir Guterres de entrar no país, Israel parece demonstrar o seu descontentamento com a ONU e, em particular, com a liderança do Secretário-Geral. António Guterres já criticou em várias ocasiões o tratamento dado aos palestinianos e às políticas de colonização israelita o que pode ter alimentado o desgaste da relação entre ele e o governo de Benjamin Netanyahu. Ao barrar a sua entrada, Israel poderá estar a tentar isolar António Guterres no cenário diplomático ou enfraquecer sua influência dentro da ONU.

Esse tipo de atitude pode ser interpretado como uma tentativa de humilhar não apenas Guterres pessoalmente, mas também a ONU como instituição. O objectivo seria questionar a legitimidade das críticas internacionais e desafiar a autoridade moral da ONU num contexto de intensificação das tensões no Médio Oriente.

Exigência de apoio incondicional? A atitude de Israel levanta outra questão: o país estaria a exigir apoio incondicional da comunidade internacional, mesmo diante de acções controversas, como ataques militares a territórios vizinhos? Nos últimos anos, Israel tem adoptado uma postura mais assertiva nas suas operações militares, em especial contra grupos como o Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano e outros actores regionais. As acções de defesa de Israel são frequentemente justificadas pelo governo como respostas à ameaça à sua segurança, mas também são alvo de críticas internacionais quando afectam civis ou violam normas de direito humanitário.

Ao restringir a entrada de figuras influentes como o Secretário-Geral da ONU, Israel parece enviar uma mensagem de que não aceitará críticas ou condenações das suas operações, especialmente quando se trata de segurança. Nesse sentido, poderia estar a buscar apoio incondicional ou, no mínimo, o silêncio de líderes internacionais e de instituições como a ONU.

A reacção internacional. Essa acção de Israel pode ter o efeito contrário ao desejado. Ao tentar humilhar Guterres, Israel corre o risco de aumentar o apoio ao Secretário-Geral entre outros membros da comunidade internacional, que podem ver essa atitude como uma afronta à diplomacia multilateral e ao diálogo. Países da União Europeia, da CPLP e outras regiões podem sentir-se compelidos a posicionar-se em defesa das Nações Unidas, lembrando que a função de Guterres é promover a paz e a segurança internacional, o que inclui criticar abusos ou violações de direitos humanos de qualquer lado. A questão de Israel exigir ou não apoio unânime é complexa. Israel busca garantias de segurança e, para muitos israelitas, isso justifica acções militares robustas. No entanto, o cenário internacional é diverso, e a comunidade global, incluindo a ONU, tem o dever de criticar quando os princípios de direitos humanos são desrespeitados. A exigência de apoio incondicional, se esse for o caso, entra em conflito com os valores universais que guiam as relações internacionais.

O papel da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, composta por nove nações espalhadas por quatro continentes, tem como um dos seus pilares a promoção da cooperação e diálogo entre os seus membros e a comunidade internacional. A proibição de entrada de Guterres em Israel coloca em questão o respeito pelas normas e instituições internacionais, algo que a CPLP, enquanto bloco, deve defender firmemente.

A CPLP, como organização comprometida com a promoção da paz, segurança e direitos humanos, pode expressar solidariedade com António Guterres e reafirmar a importância das Nações Unidas como foro essencial para a mediação de conflitos internacionais. Uma declaração oficial da CPLP poderia sublinhar a necessidade de respeito pelas funções diplomáticas e alertar para os perigos de se enfraquecer instituições globais de governança.

Apoio a Guterres. Portugal e os países da CPLP podem expressar apoio inequívoco ao Secretário-Geral da ONU, reforçando a sua liderança e o papel da ONU na mediação de conflitos e na defesa dos direitos humanos, de forma a destacar a legitimidade de sua actuação.

A decisão de Israel de proibir a entrada do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, suscita várias leituras e levanta questões importantes sobre as relações internacionais e o papel de organizações multilaterais, como a ONU, no contexto geopolítico actual. Essa situação gera implicações profundas, especialmente para Portugal e os países que compõem a CPLP, exigindo uma reflexão sobre como devem reagir e responder a tal incidente.