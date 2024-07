INE GARANTE CRESCIMENTO DA ECONOMIA (4,6%)

A economia angolana registou um crescimento de 4,6% no primeiro trimestre do ano, em termos homólogos, o maior aumento verificado desde o primeiro trimestre de 2015, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE).

Segundo a Folha de Informação Rápida (FIR) referente às Contas Nacionais do I trimestre de 2024, comparativamente ao trimestre anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,1%, considerando a série com ajuste sazonal, com desempenhos positivos da construção, transportes e armazenagem, além do sector do petróleo e gás natural, o que tem maior destaque.

O PIB no primeiro trimestre deste ano totalizou 18.327.957 milhões kwanzas (cerca de 19 mil milhões de euros), sendo 180.473 milhões kwanzas (195 milhões de euros) devido aos impostos sobre produtos, líquidos de subsídios.

As actividades que mais contribuíram para o desempenho da actividade económica neste período, segundo o INE, foram a extracção e refinação do petróleo bruto e gás natural, com 30,4%, e o comércio (26,8%).

A agro-pecuária e silvicultura (7,7%), outros serviços (8,3%), produtos da indústria transformadora (5,5%), construção (5,5%), pesca (4,9%) e serviços imobiliários (3,4%) tiveram também contributos positivos, e ainda a administração pública, defesa e segurança social obrigatória (1,8%).

Já o PIB acumulado dos últimos quatro trimestres cresceu 2,1%, graças ao desempenho das actividades de agro-pecuária e silvicultura, pescas, extracção e refinação de petróleo, extracção de diamantes, electricidade e água, comércio, intermediação financeira e de seguros, serviços imobiliários e aluguer e outros serviços.

O FMI prevê um crescimento de 2,6% este ano e 3,1% no próximo ano da economia de Angola, abaixo dos 3,8% e 4% estimados para a região da África subsaariana.

VARIAÇÃO HOMÓLOGA – ANÁLISE SECTORIAL

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) da agro-pecuária teve um crescimento de 4,2%, no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 0,20 p.p, na variação total do PIB. Esta variação deveu-se ao aumento na produção das culturas agrícolas bem como dos produtos do sector pecuário no período em referência.

O VAB da pesca teve um crescimento 0,5%, no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 0,02 p.p, na variação total do PIB. O ligeiro crescimento do sector pesqueiro no trimestre em referência foi influenciado pelo aumento da pesca artesanal marítima, cujo peso no sector corresponde cerca de 38% do volume de captura.

O VAB do petróleo cresceu em 6,9%, no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 1,52 p.p, na variação total do PIB. A variação positiva do sector justifica-se pelo facto de ter registado aumento das quantidades extraídas de petróleo e de condensados em 9% e 76%, respectivamente, em relação ao período homólogo, que representam um peso pouco mais de 90%.

O VAB da extracção de diamante, Minerais Metálicos e de outros minerais não-metálicos teve um crescimento de 4% no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente em 0,07 p.p, na variação total do PIB. O crescimento do sector deveu-se ao aumento das quantidades extraídas de diamante e rochas em 1,6% e18,6%, respectivamente em relação ao período homólogo, representando um peso ao redor dos 95%.

O VAB da indústria transformadora teve um crescimento de 1,3%, no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente em 0,05 p.p, na variação total do PIB. Este aumento deveu-se principalmente à variação positiva nos sectores de abate de animais e preparação e conservação de carne, peixe, frutos e de produtos hortícolas; moagem de cereais e fabricação de amidos, féculas e seus produtos; fabricação de produtos químicos; fabricação de outros produtos minerais não metálicos que tiveram uma participação no sector de 81%.

O Valor Acrescentado Bruto da electricidade teve um crescimento de 7,0%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo positivamente em 0,06 p.p, na variação total do PIB. No período em referência a produção trimestral de energia eléctrica cifrou-se em 7,04% se comparado ao período homólogo de 2023, resultantes da evolução natural da carga e da disponibilidade de alguns grupos geradores que se encontravam em manutenção preventiva. Para este trimestre com maior peso na actividade o indicador hidroeléctrico com 89,99%.

O VAB da construção registou um crescimento de 2,1% no I trimestre de 2024, em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 0,18 p.p, na variação total do PIB. Esta variação deveu-se ao aumento da produção dos materiais de construção que são os principais indicadores do sector.

Por sua vez, o VAB do comércio 6,0% teve um aumento em torno de 6,0 no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 1,08 p.p, na variação total do PIB. A variação positiva desta actividade deveu-se ao facto do aumento na produção dos produtos agrícola, da pesca, dos bens manufacturados e importados.

O Valor Acrescentado Bruto do transporte registou um crescimento de 19,4%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente em 0,7 p.p, na variação total do PIB. Este acréscimo é justificado por ter registado um aumento no número de passageiros transportadas nos principais ramos do sector, que detêm um peso de mais de 90% na actividade do sector.

O VAB da telecomunicação registou uma queda na ordem dos 3,1%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, negativamente, em 0,02 p.p, na variação total do PIB. Esta variação do sector teve por consequência a redução da produção das Unidades Tarifárias de Telecomunicações (Utt).

No caso do VAB da intermediação financeira e seguros teve um aumento na ordem dos 10%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 0,10 p.p, na variação total do PIB. O crescimento da actividade intermediação financeira deve-se ao aumento da produção dos bancos comerciais, impulsionada pelo crescimento dos proveitos de aplicação de liquidez e os proveitos de crédito a clientes, sendo que os bancos comerciais representam cerca de 80% do sector.

O Valor Acrescentado Bruto do Governo teve um crescimento na ordem dos 2,5% no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente, em 0,21 p.p, na variação total do PIB. A variação positiva desta actividade deve-se ao facto do sector público registar um maior crescimento do seu VAB em relação à variação dos salários médios ponderados do sector, representando um peso acima de 57% na estimação do valor da produção do sector.

O VAB dos serviços de mobiliária teve um aumento de 2,9%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente 0,16 p.p, na variação total do PIB. A variação positiva do sector imobiliário justifica-se pelo facto de utilizarmos o indicador da taxa de crescimento da população como proxy na estimação do valor da produção actividade.

O Valor Acrescentado Bruto dos “outros serviços” registou um crescimento na ordem dos 4,3%, no I trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo, positivamente em 0,25 p.p, na variação total do PIB. A variação positiva deste grupo de sectores justifica-se pelo facto de se registar um aumento na produção das actividades serviços prestados, principalmente às empresas, serviços de alojamento e restauração e outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais, associado ao facto de terem o maior peso dentro dos “outros serviços” na ordem dos 90%.