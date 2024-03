IDOSA DE 82 ANOS E ADOLESCENTE DE 13 ANOS VIOLADAS

Na província do Bié, um morador de 40 anos da aldeia de Cawanga, Zeferino Saloia (à esquerda, na foto), está detido desde sábado por agressão sexual com penetração contra uma idosa de 82 anos. Ainda na província do Bié, o segurança privado de 38 anos, Filipe Joaquim Bomba, também acabou detido domingo por abusar sexualmente a filha de 13 dos patrões, resultando em gravidez de seis meses.

Aproveitando-se da relação de vizinhança e por esta viver sozinha, o cidadão de 40 anos, Zeferino Saloia, surpreendeu a idosa de 82 anos, amarrando-lhe os braços para em seguida agredi-la sexualmente.

Revoltada com a agressão sexual, a idosa informou os seus familiares que por sua vez denunciaram o caso à Polícia Nacional no município do Andulo.

Chamada a esclarecer o caso, o departamento municipal do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Andulo, submeteu a idosa a exame médico, apresentando resultados positivos de agressão sexual. De imediato procedeu à detenção do suspeito, Zeferino Saloia.

Em declarações ao Folha 8, o Chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC)/MININT/Bié, Simão Lucas Londaca, confirmou a detenção do suspeito de 40 anos, Zeferino Saloia, sobre quem recaem indícios suficientes de ter cometido o crime do qual está a ser imputado, pelo que será presente ao Ministério Público para ulteriores trâmites processuais.

Ainda na província do Bié, o segurança privado de 38 anos, Filipe Joaquim Bomba (à direita, na foto), acabou detido neste domingo pelo crime de abuso sexual contra a filha do patrão de 13 anos e de que resultou na gravidez de seis meses da menor, no bairro Chicharo, município do Kuíto.

A denúncia foi formalizada pelos pais da menor que só tiveram a confirmação da gravidez da filha depois que a levaram para uma unidade hospitalar devido ao comportamento indiferente da menina e pelo desenvolvimento anormal do corpo desta.

O segurança privado de 38 anos, por sinal também primo da menor, aliciava-a com valores monetários para conseguir consumar o abuso sexual, situação mantida desde o ano passado, quando ainda tinha 12 anos. O último envolvimento sexual com a menor aconteceu no dia 2 de Março deste ano.

Simão Lucas Londaca, adiantou que o segurança privado já está detido e será presente nas próximas horas ao Ministério Público e ao Juiz de Garantias para ulteriores trâmites processuais.