OFICIAL DA FORÇA AÉREA ASSASSINADO EM FRENTE À FAMÍLIA

Durante a madrugada deste domingo, o oficial da Força Aérea Angolana (FAAN), Salomão Paulino Manuel Sebastião, de 33 anos de idade, promovido recentemente à patente de capitão, acabou assassinado a tiro dentro da sua residência, na “Zona Verde”, Distrito Urbano do Benfica, município de Belas, por homens armados ainda não identificados que o executaram à queima-roupa em frente da esposa, sogra e filhos que, impotentes, assistiram a todos os acontecimentos trágicos.

Depois de arrombaram a porta da sala com disparos e outros objectos contundentes, por volta das 2 horas da madrugada de domingo, os elementos ainda não identificados e munidos de uma arma-de-fogo do tipo AKM-47 submeteram a esposa, a sogra e os filhos do militar a actos de tortura com catanas para que revelassem o paradeiro do oficial que, ao perceber que os presumíveis meliantes estavam à sua procura, procurou escondeu-se num dos cantos da casa.

Mesmo sob tortura, a sogra ainda tentou dizer que a pessoa procurada não se encontrava em casa, “os meliantes não acreditaram e diziam que ele hoje não foi trabalhar, e que se encontrava em casa”, por essa razão, reforçou a esposa da vítima, os homens armados vasculharam todos os cantos da casa até que encontraram Salomão Paulino Manuel Sebastião contra quem efectuaram o primeiro disparo num dos braços, para o obrigar a entregar dinheiro e cartões multi-caixas.

Os meliantes que durante toda a acção criminosa demonstraram conhecer a identidade e rotina do oficial da Força Aérea Angolana (FAAN) ainda agrediram a esposa e a sogra do militar, deixando-as com ferimentos na cabeça, quando tentavam impedir que Salomão Paulino fosse localizado no interior da residência e morto.

Com dois disparos nas regiões do abdómen e do tórax, os elementos mataram o militar, tendo de seguida se metido em fuga do local.

A vítima ainda foi socorrida para o Hospital Geral de Luanda, mas não resistiu aos ferimentos, e acabou por morrer momentos depois.

Para os familiares, em declarações ao Decreto, as suspeitas recaem sobre os colegas de serviço de Salomão Paulino Manuel Sebastião, pelo que chamam as autoridades a investigarem o caso para que os “implicados sejam responsabilizados criminalmente”.

Salomão Paulino Manuel Sebastião nasceu a 14 de Julho de 1992, em Luanda e ingressou na Força Aérea Angolana (FAAN) em 2014.