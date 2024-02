FUTURO DE CABINDA NÃO PASSA PELAS ARMAS

Entre a afirmação e a negação das últimas informações que circulam nas redes sociais relativas a alegadas operações militares no território de Cabinda, a minha opinião permanece a mesma e o que se passa é apenas uma repetição «déjà vu» que não beneficia a ninguém excepto os populistas e outros que acreditam que têm o monopólio da violência.

Por Osvaldo Franque Buela

É verdade que durante anos Cabinda foi e continua de ser um local de conflito e de luta pela independência, pela autonomia, ou pela reconquista da soberania e da nossa dignidade.

Muitos procuraram atingir estes objectivos através de meios violentos, mas continuo a acreditar e a afirmar que tais abordagens são, em última análise, fúteis.

Não estou aqui a dizer que a má violência é a da FLEC e que a do MPLA seria razoável, mas nós, como Cabindas, deveríamos a todo o custo continuar a opor a não-violência à brutalidade selvagem do MPLA como a UNITA continua a fazê-lo e muito bem, ao derrotar o MPLA em todas as frentes democráticas, promovendo a construção de um Estado de Direito

Da minha parte, estou convencido pela minha pequena experiência, quer a Angola de João Lourenço goste ou não, que a resistência não-violenta permanece e oferecerá um caminho mais eficaz e mais sustentável para a realização das aspirações do povo de Cabinda.

Continuarei a provar aqui as razões pelas quais os meios violentos são ineficazes, que as vantagens da resistência não violenta sempre serão superiores e estratégicos para a conquista da dignidade do povo de Cabinda.

Ninguém me dirá o contrário e, independentemente da má vontade do governo angolano, como muitos argumentam, que a violência perpetua um ciclo de conflito e sofrimento, tornando difícil o estabelecimento de uma paz e estabilidade duradouras.

Em Cabinda, todos os grupos armados da FLEC lançam ataques contra o governo angolano e as suas forças militares, resultando em perdas ou mortes de soldados angolanos e cidadãos estrangeiros, mas o resultado tem sido sempre o mesmo, ou seja, o deslocamento das populações civis e o fortalecimento da hegemonia dos militares angolanos no terreno, agravando o crescimento da pobreza das populações.

Isto levou-nos até hoje a um círculo vicioso de represálias e contra-retaliações, cujas perdas são sentidas mais do lado Cabinda do que do lado do governo, e essa é a realidade e a verdade, além disso, a violência aliena potenciais aliados e mina a legitimidade da nossa causa.

A este ritmo e tal como o mundo funciona hoje, em vez de beneficiarmos do apoio da comunidade internacional, se não tivermos cuidado, estamos a aproximar-nos cada vez mais da linha vermelha que faz com que certos movimentos de resistência sejam facilmente e muitas vezes descritos como grupos terroristas ou criminosos, o que a FLEC não é e graças a Deus, mas por quanto tempo?

Suponho que a morte de soldados angolanos e dos dois cidadãos brasileiros seja verdade, esta violência apenas desviará a atenção dos esforços pacíficos e construtivos que certos círculos cabindenses estão a construir em favor da mudança e da busca de uma solução pacífica.

A experiência ensina-nos hoje que quando grupos armados se envolvem em violência, utilizando emboscadas como soluções, desviam a atenção e os recursos de estratégias não violentas que poderiam ter um impacto maior.

Os jovens Cabindas devem continuar a abraçar a não-violência porque ela assenta numa sólida base moral, ética por que pode inspirar e mobilizar as pessoas para a acção.

Em Cabinda, a nossa juventude conseguiu muitas vezes reconhecimento além-fronteiras através da resistência não violenta, como manifestações pacíficas e outras formas de acção directa, e estou convencido de que estas tácticas serão sempre ferramentas poderosas para mobilizar a opinião pública e o apoio internacional.

Se olharmos para o passado, veremos, por exemplo, que a campanha pelo apartheid sul-africano foi em grande parte vencida através da resistência não violenta, como boicotes e desobediência civil. Da mesma forma, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos baseou-se em tácticas não violentas, tais como protestos e marchas, para atingir os seus objectivos.

Além disso, a não violência pode criar mudanças sustentáveis e levar a uma paz duradoura, porque ao construir um vasto movimento que inclua a sociedade civil, organizações e individualidades politicas, a resistência não violenta ajudará a criar as condições para uma solução mais inclusiva e democrática, como o fez a ex-Mpalabanda no seu tempo, e todos vimos como o MPLA e seu governo tinham medo deste movimento cívico em comparação com os numerosos grupos da FLEC.

Por isso que continuo a dizer que, para promover a conquista da dignidade do povo de Cabinda por meios não violentos, é importante que todos façamos um esforço para reconstruir uma base ampla, incluindo a sociedade civil, todas as organizações políticas do território e outras entidades e individualidades políticas e religiosos com integridade moral impecável.

Este objectivo pode ser alcançado através da reorganização da sociedade civil, o que poderá ajudar a construir uma coligação forte e diversificada de apoiantes e fazer com que protestos pacíficos e a desobediência civil tornar-se-ão ferramentas eficazes para aumentar a sensibilização, e mobilizar a opinião pública internacional de uma forma positiva, em vez de ataques armados violentos e improdutivos.

Aprendemos lições suficientes com o ataque à Selecção do Togo? Onde estão as repercussões positivas deste ataque? E se matarmos brasileiros, que diferença isso nos traz? Desculpem-me mas a pergunta merece ser feita e respondida.

A defesa dos direitos humanos, da autonomia ou independência de Cabinda através dos canais legais e diplomáticos continua a ser o único caminho que poderá contribuir para reforçar o apoio internacional através do lobby de organizações internacionais, como as Nações Unidas, num engajamento firme e pacífico às negociações diplomáticas com o governo angolano.

Em conclusão, a vitória para a dignidade de Cabinda não virá através das armas, mas sim através da resistência não violenta e politica.

A violência perpetua um ciclo de conflito e sofrimento, enquanto a não-violência assenta numa sólida base moral e ética que pode inspirar e mobilizar aliados para a acção diplomática, basta ver para onde o HAMAS está a levar o povo Palestiniano.

Que Deus preserve e abençoe Cabinda.

Foto de Arquivo