FALCÃO VOA, BARBOSA CAI

Rui Falcão Pinto de Andrade foi nesta quarta-feira, 14, nomeado para o cargo de ministro da Juventude e Desportos, após de ser afastado da direcção de informação do MPLA, um cargo que ostentou desde 2021, altura em que foi exonerado da pasta de governador da província de Benguela.

Por Domingos Miúdo

O despacho foi divulgado pela página oficial da Presidência da República, que dava conta que, por decreto, o Presidente da República, João Lourenço, exonerou Palmira Leitão Barbosa do cargo de ministro da Juventude e Desportos, sendo substituída por Rui Falcão.

Recorde-se que a exoneração da andebolista Palmira Barbosa poderá estar associada às declarações divergentes entre o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur de Almeida, e a cessante ministra da Juventude e Desportos relativamente ao apoio dado ou não dado à selecção sénior angolana de futebol no CAN 2023 na Costa do Marfim.

Daí que, ainda nesta quarta-feira, o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) alegou, em conferência de imprensa, que a Federação Angolana de Futebol recebeu um total de sete mil milhões de Kwanzas, entre 2022 e 2024, para participação no Campeonato Africano das Nações, na Costa da Marfim.

O MINJUD respondeu deste modo, com severas críticas, às declarações feitas pelo presidente da FAF, Artur de Almeida, sobre alegada falta de apoio financeiro do Estado aos Palancas Negras para a competição regional.

“O Estado angolano, através do MINJUD, contando com suporte do consórcio composto pela Sonangol, Endiama e Sodiam, colocou à disposição da FAF, tendo em conta o programa que compreende o período de 2022 a 2024, um total de sete mil milhões de Kwanzas”, defendeu o MINJUD, cuja titular da pasta, Palmira Barbosa, teve a divulgação de sua exoneração enquanto os seus subordinados falavam à imprensa, em Luanda.

Na conferência, que teve como objectivo “esclarecer detalhes cruciais sobre o apoio à Selecção Nacional no CAN da Costa do Marfim 2023”, segundo o MINJUD, a cabimentação financeira do Estado Angolano para a Federação Angolana de Futebol “foi planeada com a devida atenção e em estreita colaboração com o Ministério das Finanças, cuja titular do sector se envolveu pessoalmente para agilizar os encargos apesar dos desafios económicos e financeiros que o país atravessa”.

“Manifestamos repulsa pelas declarações inaceitáveis proferidas pelo presidente da Federação, Artur de Almeida, que alega falta de apoio financeiro do Estado à selecção no CAN. Essas afirmações são enganosas e desrespeitadoras desconsiderando o apoio que o Estado angolano tem prestado ao Desporto”, repudiou o Ministério, alegando “não saber os motivos das falsas relevações”.

Palmira Barbosa foi desde 16 de Setembro de 2022, em decreto, Ministra da Juventude e Desportos, nomeada pelo Presidente da República, João Lourenço, na composição do novo governo saído das eleições gerais de 24 de Agosto, para o quinquénio 2022-2027.

Já o novo ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, foi, na semana passada, retirado da direcção de informação do partido MPLA, do cargo que ocupou durante três anos, altura em que foi exonerado da pasta de governador de Benguela. Em sua substituição, o Bureau Político do MPLA indicou o deputado Esteves Hilário, membro do Comité Central.

Rui Falcão, que foi até a semana finda secretário do Bureau Político para a Informação e Propaganda do MPLA, partido no poder desde 1975, esteve ligado ao sector dos desportos, ocupando cargos de liderança.

Rui Falcão Pinto de Andrade ocupou funções, entre 1985 e 1989, de chefe do Departamento de Programação e Avaliação da Direcção Nacional de Cultura, Física e Recreação da Secretaria de Estado de Educação Física e Desporto e, entre 1989 e 1992, de director nacional de Cultura, Física e Recreação, no Ministério da Juventude e Desportos.

De 2008 a 2012, Rui Falcão foi, igualmente, presidente da mesa da Federação Angola de Andebol.