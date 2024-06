ESTÁ À PORTA O EURAFRICAN  FÓRUM 2024

O EurAfrican Fórum 2024, evento promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, reúne grandes líderes europeus e africanos nos dias 15 e 16 de Julho, na Universidade Nova SBE, em Carcavelos – Cascais.

A sétima edição deste fórum, sob o tema “África: O próximo capítulo – parcerias para o crescimento”, contará com a participação de reconhecidas personalidades das comunidades académica, científica e do mundo da cultura e do desporto.

Destacam-se, entre outras, as confirmações de Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal; Pedro Reis, ministro da Economia de Portugal; Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia de Portugal; Paulo Portas, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal; Mário Campolargo, antigo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa; Ana Fontoura Gouveia, antiga secretária de Estado da Energia de Portugal; Emanuel Macedo Medeiros, Ceo da Sport Integrity Global Alliance; Susana Feitor, atleta olímpica; Hans Martens, director executivo do Centro de Política Europeia; Sílvia Lutucuta, ministra da Saúde de Angola; Sam Dalitso Kawale, ministro da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento Hídrico do Malawi; Suzi Barbosa, conselheira especial do Presidente da República da Guiné-Bissau; Amadou Gallo Fall, presidente da Liga Africana de Basquetebol; Nelma Pontes Fernandes, presidente da Confederação Empresarial da CPLP; Marie-Ange Saraka-Yao, directora de Mobilização de Recursos e Crescimento da GAVI (Vaccine Alliance); e Vivian Onano, activista e empresária social do Quénia.

António Calçada de Sá, presidente da Direcção do Conselho da Diáspora Portuguesa, afirma que “Portugal volta a ser o palco do mais importante fórum de debate da cooperação euro-africana, recebendo uma vez mais figuras de destaque dos dois continentes nas mais diversas áreas da sociedade. É com enorme expectativa e entusiasmo que aguardamos a sétima edição do EurAfrican Fórum, um encontro ambicioso que reunirá conhecimento, experiências e propostas de futuro de dezenas de líderes que protagonizarão um debate de excelência para o desenvolvimento sustentável e a cooperação entre Europa e África.”

No EurAfrican Fórum 2024 estarão em análise os seguintes temas:

Investimento e internacionalização – Vias para o desenvolvimento financeiro e crescimento económico.

Energia e Minas – Acesso à energia e gestão dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável.

Equity GAP – Mulheres empresárias e representação feminina.

Educação – Ensino online para melhorar o acesso ao ensino primário e superior.

Desporto – Promover a integração e o desenvolvimento sustentável.

Digitalização – Segurança, acesso e inovação na era digital.

Geopolítica – Desafios e oportunidades.

Infra-estruturas e urbanismo – Desafios e oportunidades da nova agenda urbana.

Agronegócio – Investimento público e privado para a segurança alimentar.

Saúde – Reforçar a eficiência dos sistemas e promover a qualificação da mão-de-obra.

O EurAfrican Fórum é uma plataforma de contacto internacional e softpower orientada para o estímulo da colaboração, pública e privada, entre Europa e a África.

Recorde-se que a edição anterior deste evento reuniu mais de 500 pessoas em dois dias de trabalho intenso, entre as quais se destacaram vários membros dos governos africanos e português e, entre outros, representantes da NATO, ONU, UNICEF, UNESCO, Parlamento Europeu, AICEP, AEP e GAVI.