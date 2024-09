ERA UMA VEZ UM VELHO LEÃO…

Num passado recente, o mês de Agosto em Angola era um mês cheio de simbolismo particularmente na savana louca de Luanda, precisamente na tão emblemática floresta de Futungo de Belas onde reinou um velho longínquo e ditador dos tempos modernos chamado José Eduardo dos Santos, no meio de todas as criaturas selvagens que o adoravam e cantavam seus louvores sempre que a oportunidade se apresentava.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Havia à volta desse velho leão todos os tipos de predadores possíveis, dos mais velhos aos mais novos, dos mais estúpidos aos mais inteligentes, dos mais incompetentes aos melhores bajuladores, mas todos faziam parte dessa grande família que eles próprios chamavam carinhosamente de “FAMÍLIA MPLA”.

Foi assim que José Eduardo dos Santos, muito jovem, chegou ao topo do Estado angolano como presidente da República através de um procedimento interno da FAMÍLIA MPLA” que validou a escolha na sua pessoa após a morte de Agostinho Neto, aquele que esta família havia baptizado pai da independência… sobre o qual falarei na próxima coluna.

Como um verdadeiro líder de gangue, tentava construir um país que ao mesmo tempo estavam a destruir através de uma guerra civil sem fim com a UNITA, oposição armada durante mais duas décadas.

Em 2022, quando eliminou o seu rival Jonas Savimbi, abrir-se-á uma nova era para o País e que deverá levar o MPLA a iniciar verdadeiramente a reconstrução de Angola e cimentar a democracia mas… enfim.

Eduardo dos Santos mostrou-se mais ou menos hábil na gestão do País e o contexto internacional foi-lhe favorável com a subida do preço do barril de petróleo.

Foi assim que estabeleceu o reinado dos petrodólares camuflados de democracia, mas um único pensamento reinava no País e para ter sucesso na vida académica e profissional era preciso fazer parte da Família MPLA.

A nível externo, desempenhou o papel de mediador em certas crises no continente, como a crise na República Centro-Africana.

Em termos de política económica, José Eduardo dos Santos segurou as rédeas o melhor que pôde porque oficialmente quase se afastou do marxismo na década de 1990 ao introduzir a economia de mercado, mas ainda manteve uma relação estreita com a Rússia.

Angola sob o seu governo tornou-se a terceira potência económica e o segundo produtor de petróleo em África. O país atraiu investidores de todo o lado, tornou-se um verdadeiro El Dorado para todos os bons e outros delinquentes financeiros, mas a China foi o seu parceiro preferido. Bilhões de dólares em créditos fluíram de Pequim para importantes projectos de infra-estruturas.

No entanto, muitos lucros do petróleo iam directamente para o seu bolso e ele gostava de distribuí-los nos bolsos de alguns benfeitores e colaboradores que considerava úteis.

Naquela época, os abutres e outros predadores ao seu redor teriam de competir na bajulação para ganhar favores do Rei da Floresta do Futungo de Belas.

Alguns criaram movimentos, clubes de amizade e outras fundações sólidas, incluindo a famosa FESA, e as suas numerosas festas de aniversário em Agosto, paralisavam quase todas cidades com manifestações de alegria obrigatórias em todo o país.

Segundo o meu amigo «Lumbienlengo» que conhecia todos os cantos e recantos da floresta do Futungo onde tudo se arquitectava, parece que o Velho Leão era também um sedutor que não hesitava em conviver com as esposas de alguns dos seus colaboradores, e sobretudo daquele que manifestou o desejo de ocupar a sua cadeira após a morte de Savimbi, o que provocará ódio no coração daquele que escolherá por ingenuidade para o suceder.

Os banquetes sucederam-se e José Eduardo dos Santos não se preocupava em dar ouvidos aos alertas enquanto o seu governo era contínua e regularmente acusado de desvio de fundos, e quem ainda tem memória se lembrará do escândalo do desaparecimento de cerca de 32 mil milhões de dólares dos cofres da petrolífera nacional Sonangol, mas o Velho Leão recusará todas estas críticas em 2013 numa mensagem à nação.

A corrupção estava a aumentar enquanto mais de metade dos angolanos tentavam sobreviver abaixo do limiar da pobreza. Isto significa que grande parte dos habitantes das cidades viviam em bairros de lata e cerca de um terço da população dependia de ajuda alimentar estrangeira.

Apesar de todo esse quadro miserável, predadores e outros cortesãos até o baptizaram com o extravagante título de «arquitecto da paz », o homem que administrava o País como uma empresa familiar.

No entanto, no reino animal como no dos humanos, a expectativa de vida não é eterna e a idade e as doenças começaram a afectar a saúde física do Velho Leão e todos os predadores que esperavam na emboscada a chegada da hora, queriam agora tomar o seu lugar, mas o Velho Leão, num último impulso conservador, tentou uma das manobras para preservar o seu poder afastando-se dos meandros do poder oficial, mas não funcionou.

O jovem leão, carinhosamente chamado de «mimoso», não aceitará essa bicefalia no topo do Estado que o Velho Leão lhe quis impor, no reino animal o velho é sempre expulso do grupo, e afasta-se para morrer sozinho, longe da família que formou e liderou.

O novo macho dominante que assume o controlo do rebanho nunca mistura o seu sangue com os descendentes do velho. Ele caça-os para preservar a sua sucessão acasalando-se com as fêmeas para gerar uma sucessão digna de seu sangue, e foi isso que aconteceu.

João Lourenço acabará por perseguir toda a família de José Eduardo dos Santos, alguns irão para o exílio forçado no estrangeiro, o outro filho ZENU na prisão se não for refém em Luanda, os bens de alguns colaboradores e dos seus filhos serão apreendidos, confiscados e o Velho Leão seguirá o caminho do exílio médico na Espanha, onde acabará por deixar a terra dos homens.

O seu corpo será quase raptado, trazido de volta para Luanda e recebido sem guarda de honra no aeroporto de Luanda mas por simples bagageiros e será enterrado sem dignidade, sem a presença de certos filhos.

A sua efígie será apagada da moeda nacional, os seus factos serão gradualmente negligenciados assim como as suas famosas fundações.

A data do seu aniversário que se comemorava todos os anos no mês de Agosto que acaba de terminar deixará de ser um mês emblemático e, neste ritmo, em breve será esquecido na história de acordo com o tempo do reino animal…

Da minha parte, diria até com um toque de nostalgia, sem falsa modéstia… Viva José Eduardo dos Santos. Jamais o esqueceremos, para o bem ou mesmo para o mal, porque os mortos têm sempre razão e vivem em nossos corações.

Só a história, com o tempo o reabilitará…

Descansem em paz, essa paz que me parece, continua a faltar na vida social de milhões de angolanos que não fazem parte da Família MPLA e não só.